Nouvelles entraves à prévoir sur le pont Laviolette en 2024

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable prévoit à nouveau des entraves cette année sur le pont Laviolette, en raison du remplacement de la dalle centrale de l’infrastructure.

Comme ce fut le cas en 2023, la majorité des travaux sur le pont sera réalisée de nuit, entre mars et novembre 2024 , prévient le ministère par voie de communiqué.

Ça va beaucoup ressembler à 2023 , assure-t-elle, en entrevue à l'émission En direct.

Une seule voie par direction sera ouverte sur le pont lors de périodes distinctes, principalement les fins de semaine, sauf lors des deux dernières semaines de juillet. Les travaux se dérouleront alors en semaine.

C’est important de mentionner qu’il y aura des travaux de nuit quand même qui vont avoir lieu de mars à novembre en continu , précise Roxanne Pellerin.

En 2023, les travaux majeurs ont permis d’avancer de moitié les travaux liés à la fondation du pont, notamment le remplacement de panneaux de dalle, de joints et de suspentes. En 2024, ce sera la poursuite de ces travaux intensifs, explique Roxanne Pellerin.

La seule différence, c’est que les travaux vont être beaucoup plus situés dans le secteur sud du pont, alors que l’année dernière on était plus dans le secteur nord.