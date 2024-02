Le gouvernement du Nouveau-Brunswick va offrir un paiement unique de 300 $ aux familles dont le revenu net est inférieur ou égal à 70 000 $, mais le flou entourant la marche à suivre pour toucher cette somme accès inquiète plusieurs citoyens.

Le chèque ne sera pas envoyé automatiquement. Les ménages admissibles devront en faire la demande, probablement plus tard ce mois-ci, a confirmé vendredi le ministère des Finances.

La mesure a été annoncée en janvier par le premier ministre Blaine Higgs, pendant son discours annuel sur l’état de la province.

Le premier ministre Higgs estime que la mesure coûtera à l’État environ 75 millions de dollars, pour aider 250 000 familles.

Des Néo-Brunswickois qui pourraient avoir droit à ces 300 $ s'impatientent toutefois du fait que le flou persiste, à savoir comment ils pourront toucher cette aide.

Je ne sais pas comment appliquer pour l’avoir, le 300 , dit Rose-Anna Dugas.

Ouvrir en mode plein écran Rose-Anna Dugas Photo : Radio-Canada

J’ai appris ce matin que, contrairement à ce qu’on aurait pu penser, ça n’allait pas être automatique. Il fallait sauter dans plusieurs cerceaux, je ne sais pas encore dans combien de cerceaux, combien de courbettes il faut faire pour avoir les 300 $ , souligne Annette LeBlanc.

Ç’a été improvisé, je pense. C’est pour ça que si on va à Service Nouveau-Brunswick, ils n'auront peut-être pas les renseignements non plus , avance la citoyenne.

Ouvrir en mode plein écran Annette LeBlanc Photo : Radio-Canada

Je trouve ça triste , s’émeut Cécile Maillet, parce que les gens en ont besoin. Ils ont tellement besoin d’aide, oui, ces pauvres-là.

Au Vestiaire St-Jean-Baptiste, une banque alimentaire à Bouctouche, on estime qu'il est évident que le chèque de 300 $ ne suffira pas à calmer pas la faim des gens qui souffrent.

300 $ n’est pas assez pour faire la différence pour les familles que nous autres on reçoit pour leur fournir les besoins qu’elles ont pour la nourriture , dit Linda Gaudet, la gérante.

Ouvrir en mode plein écran Linda Gaudet est gérante du Vestiaire St-Jean-Baptiste. Photo : Radio-Canada

Elle dit qu’elle sera disponible pour aider les familles avec qui elle travaille afin de demander l'argent promis par Fredericton. Elle admet toutefois elle aussi ignorer comment procéder pour l'instant.

Nous prévoyons que la procédure de demande sera lancée vers la fin du mois. De plus amples informations seront communiquées dans les prochains jours concernant la manière et le lieu de la demande , a indiqué Morgan Bell, agente de communications du ministère des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick, dans un courriel à Radio-Canada, vendredi.

D’après le reportage de Babatundé Lawani