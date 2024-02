Blessé dans le bus? Vous pouvez faire une réclamation à la SAAQ

Une dame de 87 ans qui s’est fracturé le bras en tombant dans un autobus du RTC qui aurait démarré trop brusquement souhaite être indemnisée par la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ). Peut-elle espérer obtenir un dédommagement, même s’il n’y a pas eu de collision avec un autre véhicule? Oui, répond la SAAQ, à condition toutefois de démontrer que la chute résulte d’une manœuvre du chauffeur.

Le 6 février, Raymonde Bilocq a chuté quelques instants après être montée à bord d’un autobus du parcours 16 du Réseau de transport de la Capitale (RTC). Elle affirme que c’est le démarrage brusque du véhicule qui lui a fait perdre pied. Les autres passagers auraient également vacillé lorsque le bus s’est mis en marche.

Tout s’est fait rapidement. C’est comme si le chauffeur n’avait pas voulu manquer une lumière verte. C’est l’impression que ça nous a donné , raconte Mme Bilocq en entrevue à Radio-Canada.

Blessures

L’accident est survenu vers 18 h sur le boulevard Laurier, dans le secteur Sainte-Foy. En tombant, Raymonde Bilocq s’est fracturé le bras gauche. Elle a également subi des lacérations à l’arrière de la tête.

Je suis tombée sur le côté gauche de mon bras, sur le rebord de la marche [située près de la porte arrière]. Ma tête a frappé un siège. Je me suis fendu la tête et c’est mon coude qui a cassé , relate la dame.

Ouvrir en mode plein écran La fille de Mme Bilocq, Barbara Ann Bergeron, a publié sur Facebook une photo du plâtre et de l’écharpe que porte sa mère au bras gauche. Photo : Facebook / Barbara Ann Bergeron

Elle mentionne qu’une autre passagère a alors avisé le chauffeur de la situation, mais ce dernier aurait poursuivi sa route, sans lui porter assistance.

La jeune fille a couru dans l’autobus. Elle a dit au chauffeur : "Monsieur, Monsieur, il y a une dame qui est tombée." Il a répondu : "Je n’ai pas le temps".

Le fille de Mme Bilocq, Barbara Ann Bergeron, trouve inacceptable que le chauffeur ne soit pas intervenu. Pendant que sa mère était à l’hôpital, elle a porté plainte au RTC pour l’aviser du comportement de son chauffeur.

Publicité

On prône le transport en commun et ma mère est très active et indépendante. Elle prend régulièrement l'autobus. Dans ma tête à moi, ce n'est pas supposé être dangereux d'embarquer dans un autobus , confie Mme Bergeron en entrevue.

Admissibilité

La fille de Raymonde Bilocq dit que c'est en discutant avec un employé du service à la clientèle du RTC qu’elle a appris que sa mère était admissible à une indemnité de la SAAQ pour l’aider à couvrir une partie des dépenses engendrées par son accident.

Même s’il n’y a pas de voiture qui est entrée en collision avec l'autobus, ça s'est passé sur la route. Ma mère est tombée dans un autobus. Donc, on peut envoyer une demande d'indemnité à la SAAQ , ce qu'on ne savait pas. Nous, à la base, on voulait simplement aviser le RTC de sensibiliser les conducteurs à faire attention aux usagers , indique Barbara Ann Bergeron.

Ouvrir en mode plein écran Au Québec, toute personne subissant des blessures sur le réseau routier peut soumettre une demande d'indemnisation auprès de la SAAQ. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Hans David Campbell

La SAAQ confirme que Mme Bilocq pourrait être admissible à une indemnité, et ce, même si l’autobus à bord duquel elle se trouvait n’a pas été impliqué dans un accident avec un autre véhicule.

Publicité

Au Québec, les règles d'indemnisation sont régies par la Loi de l'assurance automobile et dans cette loi, il est spécifiquement inscrit que lorsqu'un usager, un passager ou un conducteur subit des blessures à la suite d'un accident, que ce soit dans un autobus ou dans une automobile, c'est la même chose. Alors, la personne peut recevoir une indemnisation , explique en entrevue à Radio-Canada Geneviève Côté, porte-parole et relationniste pour la SAAQ .

Lien à établir

Elle précise que pour avoir droit à une indemnité, un passager ayant subi une blessure à bord d’un autobus doit démontrer que celle-ci résulte d’une manœuvre du chauffeur.

Dans le cas, justement, d’une blessure due à une manœuvre brusque d'un chauffeur d'autobus ou à un quelconque incident [lié] à la vitesse, par exemple, et que la personne tombe à bord de l'autobus, se blesse, bien oui, à ce moment-là, elle peut effectuer une demande d'indemnisation , ajoute Mme Côté.

Ouvrir en mode plein écran Geneviève Côté affirme que les accidents faisant l’objet d’une demande de réclamation sont analysés au cas par cas. Photo : Radio-Canada

Fait à noter, pour qu’une blessure donne droit à une indemnité, l’accident doit s’être produit sur le réseau routier. C’est la raison pour laquelle une personne qui se blesserait en tombant à bord du métro de Montréal ne pourrait réclamer une indemnité à la SAAQ .

Bus ou auto, la même chose

Le métro, contrairement aux autobus du RTC ou de toute autre société de transport, ne circule pas sur le réseau routier.

Au sens de la loi, là c'est la même chose si vous avez un accident à bord d'une voiture ou à bord d'un autobus, tant que c'est sur le réseau routier.

Chaque demande de réclamation soumise à la SAAQ fait l’objet d’une analyse à la lumière des éléments qui lui sont propres .

Elle va se baser sur plusieurs critères, que ce soit le témoignage du chauffeur, celui des témoins, s'il y en a, le rapport d'événement, le transport en ambulance, les rapports médicaux, etc. , explique Geneviève Côté. Par la suite, elle va pouvoir évaluer si la personne peut recevoir des indemnisations et [le cas échéant], quelles sont les indemnités qu’elle peut recevoir.

Si la demande d’indemnisation de Raymonde Bilocq est jugée admissible, elle pourrait lui donner droit à un certain montant permettant de couvrir, du moins en partie, ses frais médicaux et de réhabilitation.

Réaction du RTC

Invité à commenter le dossier, le Réseau de transport de la Capitale a souligné que plusieurs mesures ont été mises en place afin d’assurer la sécurité des usagers à bord de ses autobus.

À titre d’exemple, les clients sont invités à céder leur place à la clientèle handicapée ou à mobilité réduite, aux femmes enceintes ou aux personnes voyageant avec de jeunes enfants. Nous demandons également aux clients d’entrer par la porte avant et de sortir par la porte arrière pour limiter les déplacements à bord du véhicule en mouvement , énumère Raphaëlle Savard, conseillère principale en relations publiques et porte-parole au RTC .

Ouvrir en mode plein écran Le RTC mentionne que ses chauffeurs sont formés pour conduire sécuritairement en milieu urbain. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Elle ajoute que les chauffeurs de la société de transport sont rigoureusement formés pour conduire de façon sécuritaire des véhicules lourds dans un contexte urbain .

En cas d’incident, nous suivons nos procédures internes, tant au niveau du Service à la clientèle que des opérations. Précisons également que nos équipes sur le réseau sont bien formées pour répondre à ce type d'événement. Si un incident survient, les clients concernés sont invités à contacter notre Service à la clientèle et la SAAQ , comme prévu lors de tous incidents de la route impliquant des blessures , précise la porte-parole.

Mme Savard indique que le RTC mène également des enquêtes internes pour faire la lumière sur ces événements et effectuer les suivis nécessaires, au besoin.

Avec la collaboration d’Audrey Paris, d’Olivier Lemieux, de Camille Carpentier et de Magalie Masson