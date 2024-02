Vers une solution pour redonner accès aux jeux extérieurs

Le Centre de services scolaire (CSS) des Monts-et-Marées dit être sur le point de trouver une solution pour permettre aux élèves de retourner jouer dans les modules de jeux extérieurs des écoles du territoire.

C'est ce qui ressort d'une rencontre avec la protectrice régionale de l'élève qui a eu lieu la semaine dernière, selon la directrice générale par intérim du CSS , Marie-Pierre Guénette.

Depuis l'automne, la direction scolaire interdit aux élèves de tout le territoire de jouer dans trois modules de jeux, soit les glissoires, les balançoires et les barres suspendues.

Cette décision a été prise à la suite du dépôt d'un rapport de la protectrice régionale qui avait été appelée à réagir à la suite d'un incident survenu l’an dernier.

La directrice du CSS soutient qu'il y a eu un imbroglio dans l'interprétation des recommandations du rapport et qu'il fallait éclaircir la situation.

Dans le fond, notre désir serait d'ouvrir les jeux, mais ce ne sera jamais au détriment de la sécurité des élèves.

Pour la directrice, le but a toujours été de permettre au personnel local de juger s'il est sécuritaire de laisser les élèves s'amuser dans les jeux.

Il existe déjà un outil pour aider à prendre cette décision, mais il a été amélioré, selon Mme Guénette, et sera bientôt présenté à la protectrice régionale de l'élève. Dans le fond, on a modifié les termes utilisés pour que ce soit plus clair. Donc, quelqu'un qui arrive [...] va avoir une meilleure compréhension de ce qui est indiqué.

Parents mécontents

Le Protecteur national de l'élève n'a pas voulu commenter.

Il précise tout de même qu'il y a eu de nombreuses plaintes de parents qui tenaient à dénoncer la décision du CSS , sans toutefois préciser le nombre.

Le père d'un élève de Sayabec, Joël Charest, dit faire partie de ceux-là. Il rappelle que la Société canadienne de pédiatrie a dévoilé en janvier une étude qui soutient qu'il est bon de laisser les enfants jouer à des jeux libres qui comportent un certain niveau de risque.

Les inconvénients qui découlent de cette décision drastique sont beaucoup plus dommageables que les bienfaits associés à la pratique du jeu libre , estime le père de famille.

De son côté, la mère d'un élève de Lac-au-Saumon, Isabelle Turbide, ne décolère pas.

C'est un peu comme empêcher les autos de rouler, parce qu'il y a des accidents de la route. Un moment donné, oui, il y a du danger partout et il faut apprendre à vivre avec. Il ne faut pas essayer d'éliminer les risques, il faut apprendre à les gérer.

Marie-Pierre Guénette dit comprendre la réaction des parents.

Que les parents émettent des plaintes, ça nous permet nous aussi de s'ajuster. Je ne vois pas ça d'un mauvais œil présentement. Ce qui nous a été mentionné par les parents, c'est que le développement des enfants était compromis. Pour moi, le développement des enfants n'est pas compromis, parce qu'il y a plein d'autres activités dans la cour de récréation qui sont en place.

Lorsque la protectrice recevra la nouvelle proposition de l'organisation scolaire, elle aura 30 jours pour transmettre son avis.

D'ici là, les modules de jeux extérieurs dans les écoles restent interdits d'accès.