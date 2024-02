Amélie Lemieux abandonnée par l’aide aux victimes d’actes criminels

Comme des milliers de victimes d’actes criminels, Amélie Lemieux, la mère de Nora et Romy Carpentier assassinées par leur père, n’aura plus accès au régime d’indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC) d’ici trois à cinq ans, en raison de la réforme du programme.

Si j’avais fait un accident d'auto puis qui me manquerait une jambe, la SAAQ m'indemniserait à vie. Là, moi, j'ai pas fait d'accident d'auto, on m'a littéralement arraché le cœur à froid puis on me donne trois ans pour m'en remettre ... et grouille-toi là , dénonce vivement Amélie Lemieux.

La réforme mise en place en 2021 par le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a élargi l’éventail de crimes pour lesquelles les victimes peuvent faire des demandes d’indemnisation. En décembre, le ministre se targuait d’avoir ainsi pu ajouter 4000 bénéficiaires au programme.

Sauf qu'il y a un recul majeur, immense, qui compense largement les quelques acquis qu'on a obtenus , avertit Me Marc Bellemare, un avocat qui se spécialise dans la défense de victimes d’actes criminels.

Car en contrepartie, la durée pour laquelle les victimes peuvent bénéficier du remplacement de revenu est dorénavant plafonnée à trois ans, peu importe la nature du crime. Auparavant, elles pouvaient en bénéficier à vie.

Pourquoi on me met au même niveau qu'une personne qui a mangé une claque dans un bar. Je n'ai pas perdu ma paire de bas préférée, j'ai perdu mes enfants subitement et d'actes criminels. Est-ce que François Legault réfléchit à ça?

Il n'y a aucune loi au Québec de cette nature-là qui prévoit un délai fixé dans le temps. Il n'y a aucune police d'assurance qui prévoit un délai comme ça. Mais la CAQ nous est arrivée avec une invention qu'après trois ans c'est terminé. C'est méprisant pour les victimes. C'est injuste, on va envoyer des milliers de victimes dans la rue , dénonce l’avocat.

Ouvrir en mode plein écran L'avocat Marc Bellemare dans ses bureaux. Photo : Radio-Canada

Il ne comprend pas que la réforme puisse s’appliquer aux victimes d’actes commis avant son entrée en fonction. On s'aperçoit qu'il y a une volonté de l'IVAC et du gouvernement d'intégrer graduellement le plus de cas possibles à la nouvelle loi qui coûte moins cher et ça ce n'est pas prévu dans la nouvelle loi. Il y a comme un piège, c'est sûr qu'il va falloir contester toutes ces décisions-là , insiste-t-il.

Publicité

Le décompte est lancé

Le trois ans d’Amélie Lemieux a donc commencé à partir de l’entrée en fonction de la réforme en octobre 2021. C’est donc en octobre de cette année que techniquement elle n’aura plus droit à l’IVAC, elle doit faire appel à un autre programme pour pallier sa perte de revenus pour un autre trois ans.

À partir d'octobre 2024, mes indemnisations arrêtent et je ne suis plus considérée comme une victime d'actes criminels. Je dois remplir une seconde demande d'AFPPR (Aide financière pour pallier à une perte de revenu). Je dois répondre à deux critères : avoir un médecin traitant et un lien d'emploi , explique-t-elle.

Elle peut ensuite aller chercher deux ans de plus si elle prouve qu’elle entame des démarches pour se réorienter professionnellement. Mais un bac et un DEC c'est trois ans , rétorque-t-elle.

Pour Amélie Lemieux, il est aussi inimaginable de finir par dépendre de l’aide sociale que de retourner dans l’emploi qu’elle exerçait avant le drame.

Ma job c'est d'aider des jeunes en détresse, c'est d'aider des parents. C'est de l'intervention auprès de personnes qui ont probablement mal agi ou qui vont le faire. Comment je vais faire pour être clinique [capable] ? , se demande-t-elle.

Publicité

Combien de temps pour se remettre ?

Amélie Lemieux ne comprend pas comment on peut mettre un délai fixé à sa douleur. Chaque jour qui passe c'est un décompte. Je me dis : d'accord, il me reste 600 jours à bien aller , remarque-t-elle.

Pour la docteure Christine Groulx, présidente de l’ordre des psychologues du Québec, il est évidemment souhaitable que les victimes puissent reprendre une certaine normalité, mais ça devrait être évalué au cas par cas. Il y a probablement des personnes pour qui ce sera impensable. Ça dépend de la gravité du trauma , explique-t-elle, en entrevue à l’émission C’est encore mieux l’après-midi.

Québec coupe son aide financière à des victimes d’actes criminels.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.C'est encore mieux l'après-midi. Québec coupe son aide financière à des victimes d’actes criminels ÉMISSION ICI PREMIÈRE C'est encore mieux l'après-midi Écouter l’audio (Québec coupe son aide financière à des victimes d’actes criminels. 7 minutes 40 secondes) Durée de 7 minutes 40 secondes 7:40

Dans le contexte, le délai de trois ans apparaît arbitraire. Ce n'est pas fondé sur la science ou sur la médecine parce que l'incapacité peut durer 3 mois comme elle peut durer à vie. Plutôt que de s'adapter à la réalité de chaque victime, on met fin bêtement à toute forme de remplacement de revenu , soutient Me Marc Bellemare.

La question concernant la réinsertion dans les milieux de travail devrait être laissée entre les mains des psychologues, médecins et travailleurs sociaux qui font les suivis avec les victimes. Il faut faire confiance aux experts et quand on fait un traitement, on réévalue continuellement la personne , poursuit Dre Christine Groulx.

Une volonté d’économiser?

Le ministère de la Justice répond que grâce à la réforme, plus de gens que jamais ont accès à l’IVAC. « Au total, depuis l’entrée en vigueur de la réforme, plus de 31 000 personnes victimes ont reçu du soutien de l’IVAC. À titre comparatif, lors des deux années qui ont précédé la réforme, c’était 15 000personnes victimes », écrit la porte-parole du ministre Simon Jolin-Barrette.

Elle ajoute qu’en 2023, ce sont plus de 320 millions de dollars qui ont été versés en indemnisation alors qu’en 2018, le total des prestations versées était de 120 millions de dollars.

Me Marc Bellemare y voit pourtant une tentative du gouvernement d’économiser de l’argent à plus long terme. Il va sauver beaucoup de sous parce que les gens auraient été payés pendant 40 ans. Manifestement c'est une réforme de nature économique , soutient-il.

Les femmes sont particulièrement touchées par la mesure, par exemple en 2023, 78,4 % des demandes acceptées par l'IVAC provenaient de femmes, contre 21,6 % pour des hommes.

Avec des informations de Philippe L'Heureux