Saint-Marc-de-Figuery va de l’avant avec le Centre Dominic-Boutin

La Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery, près d’Amos, va de l’avant avec la construction du Centre récréatif Dominic-Boutin. Le projet consiste à aménager une patinoire couverte ainsi qu’un bâtiment de services en plein cœur du village.

L’envergure du projet avait été revue à la baisse après les soumissions trop élevées reçues lors d'un premier appel d’offres, à l’été. La nouvelle mouture prévoit une patinoire et un abri moins grands que prévu.

Deux appels d’offres ont aussi été lancés, un premier pour la patinoire et son abri, un second pour le bâtiment de services. Finalement, trois entreprises ont présenté des soumissions pour le premier appel d’offres, dont deux qui ont aussi fait des offres pour le second.

C’est un comité indépendant qui a évalué les soumissions. Au final, ça s’est joué entre deux soumissionnaires et le choix s’est porté sur Construction Benoit Doyon de Val-d’Or, qui a obtenu le meilleur pointage au niveau de la note et aussi au niveau du prix. On devrait pouvoir respecter le budget d’environ 2,4 millions de dollars du projet , souligne le maire de Saint-Marc-de-Figuery, André Rioux.

Le maire de Saint-Marc-de-Figuery, André Rioux. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Une fierté locale

Construction Benoit Doyon a récemment réalisé la patinoire couverte Bleu Blanc Bouge de Val-d’Or et le Complexe multifonctionnel Agnico Eagle de Preissac.

Il reste quelques détails à finaliser avec eux. On veut regarder le reste du projet avec le conseil et, bien entendu, le comité de loisirs de Saint-Marc-de-Figuery. Pour nous, c’est très important , affirme André Rioux.

On veut impliquer les gens qui ont travaillé fort sur la levée de fonds, qui ont travaillé le projet depuis plusieurs années, alors qu’enfin, ça va se réaliser pour Saint-Marc. On est vraiment très fiers, très contents.

Le centre récréatif se veut la concrétisation du rêve de Dominic Boutin, un bénévole fort impliqué localement, qui est décédé dans un accident de motoneige en mars 2017.

Dominic Boutin, bénévole très impliqué dans la communauté, est décédé dans un accident de motoneige en 2017. (Photo d'archives) Photo : gracieuseté

Livraison en septembre

Construction Benoit Doyon réalisera les travaux à un prix qui permettra de respecter le budget de 2,4 millions de dollars. Ottawa, Québec et le milieu participent au financement à la hauteur de 750 000 dollars chacun.

La Municipalité participera aussi à l'effort, précise André Rioux. C’était prévu dès le départ, rappelle-t-il. Il y a des frais qui ne sont pas admissibles au niveau des subventions, comme l'acquisition du terrain et son aménagement, les dépenses liées au puits et au raccordement du bâtiment aux services municipaux. On en a pour environ 150 000 à 200 000 dollars.

Le chantier de construction doit débuter en mai pour que la patinoire couverte soit prête en septembre et le bâtiment de services, en octobre. Juste à temps pour la prochaine saison hivernale.