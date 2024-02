Une semaine après Belleville, la région de Durham appelle à des financements pour lutter contre le sans-abrisme et la crise des surdoses.

Nous avons vu des villes et des villages à travers le Canada confrontés à des crises de santé mentale, de toxicomanie et de sans-abrisme , a déclaré le président du conseil de la région de Durham, John Henry dans un communiqué de presse. La région de Durham n'est pas à l'abri.

Selon son texte, les services paramédicaux de la région de Durham ont reçu 127 appels pour des surdoses présumées entre le 1er janvier et le 11 février, soit plus du double par rapport à l’an dernier.

Cet appel à l’aide intervient une semaine après que Belleville a déclaré l’état d’urgence en matière de toxicomanie. Selon les services municipaux, cette ville du sud-est de l'Ontario a été la scène de 23 surdoses en 48 heures.

Pression sur les hôpitaux

La crise croissante a mis une pression significative sur les services d'urgence de la région. Nous faisons ce que nous pouvons, mais nous ne pouvons pas suivre [la cadence] , ajoute M. Henry.

John Henry, président de la région de Durham appelle les gouvernements a aider les villes frappées par la crise des surdoses avant que d'autres difficultés s'accumulent.

Notre réseau hospitalier local a signalé plus de 14 000 visites [en un an] aux urgences pour des problèmes de santé mentale et d'abus de substances , a ajouté le président du conseil régional.

Hausse du sans-abrisme

La région indique également avoir constaté une augmentation de 67 % du sans-abrisme au cours de l'année écoulée.

Selon Shannon Jackson, directrice générale de Durham Youth Services, la crise des surdoses est intimement liée à la crise du logement. Depuis l’année dernière, le nombre d'appels que l’organisme reçoit a presque triplé, dit-elle. Le financement de l’année dernière ne résoudra pas les problèmes d’aujourd’hui.

Geralda Bray, la directrice du logement à la John Howard Society of Durham Region, une organisation d’aide au logement, lie la situation à l’inflation et à l'aide sociale.

Par le passé, quelqu’un inscrit chez l’Ontario au travail avait assez pour louer une chambre. Désormais, c’est très difficile, car vous avez 733 dollars par mois et une chambre est au minimum à 700 $, plutôt 800 $.

Appels pour des solutions durables

D'autres élus se joignent à l'appel pour obtenir plus de financement face à la crise, comme le conseiller municipal de Pickering, Maurice Brenner : C'est un problème très complexe, quelque chose qui nécessitera une approche coordonnée et qui nécessitera la fin des accusations mutuelles .

Vous devez utiliser une approche multidisciplinaire pour pouvoir traiter les problèmes et trouver des solutions , dit-il. Ce soutien signifie plus que des financements temporaires et un financement pour les refuges, selon lui.

Jennifer French, députée néo-démocrate pour Oshawa, relève que les groupes de services sociaux proposent déjà des solutions, mais qu’il leur manque des financements récurrents pour être efficace.

J’ai déjà réussi à travailler et débloquer des fonds quelques fois , témoigne-t-elle. Mais c’est une goutte d’eau dans l’océan, jamais durable.

John Henry demande une réunion avec le premier ministre Justin Trudeau et celui de l’Ontario, Doug Ford, ainsi qu'un sommet national sur le sans-abrisme et la toxicomanie.

Avec les informations de Clara Pasieka, Dale Manucdoc and Dan Taekema de CBC et de Sarah Tomlinson