Appartements à louer : des fraudeurs profitent de la crise du logement

La présence de fraudeurs en ligne s’intensifie d’année en année à Québec en période de renouvellement des baux locatifs. La pénurie de logements vacants, les loyers élevés et le sentiment d’urgence de certains locataires sont autant de raisons qui motivent la présence de ces fraudeurs sur les réseaux sociaux.

« C’est le Far West en ce moment », confie Christiane, une locataire de 50 ans qui préfère taire son nom de famille par crainte de représailles.

Sa quête d'un logement à Québec demeure infructueuse après des semaines de recherches intensives dans les secteurs de Beauport, Charlesbourg et Saint-Émile. Le loyer de son appartement actuel étant devenu trop onéreux, la dame, qui présente un handicap physique, doit se résoudre à trouver un nouveau logis accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ouvrir en mode plein écran Christiane, 50 ans, cherche un logement pour personne à mobilité réduite depuis deux mois et tombe régulièrement sur des annonces frauduleuses. Photo : Radio-Canada / Anne-Sophie Roy

Il y a environ de 20 à 30 % de vraies annonces. Le reste, ce sont de faux comptes Facebook gérés par des arnaqueurs , estime celle qui cherche un 3½ à 850 $ par mois. Avec la crise du logement, ils profitent de la vulnérabilité de gens qui craignent de se retrouver dans la rue au 1er juillet.

Ouvrir en mode plein écran Un faux propriétaire de logement requiert un dépôt de garantie, une pratique illégale au Québec. Photo : Courtoisie

Le modus operandi des fraudeurs est bien défini : après avoir publié une annonce d’un faux logement à louer sur Facebook Marketplace ou dans un groupe de recherche de logements, l’escroc exige un dépôt de plusieurs centaines de dollars pour des frais de visite ou pour réserver le logement , une pratique illégale au Québec.

Après avoir entamé des discussions avec ceux qui se disent propriétaires du logement annoncé pour la location, Christiane a noté des incongruités qui l’ont poussée à croire à la supercherie.

Ouvrir en mode plein écran Certaines photos de fausses annonces de logement comportent des irrégularités. Photo : Courtoisie

En analysant les photos d’un petit 3½, j’ai remarqué qu’il y avait deux cuisines et que les fenêtres du logement ne donnaient pas sur le même type de paysage

On m’incitait aussi à virer l’argent le plus rapidement possible pour avoir priorité sur le logement , ajoute-t-elle.

La dame, qui cherche parfois de 10 heures à 12 heures par jour, est épuisée. Entre les fausses annonces, les logements qui ont trouvé preneur en quelques minutes et ceux qui ne correspondent pas à la description, il n'y a toujours pas de lumière au bout du tunnel pour elle.

C'est du temps, de l'énergie. Si je ne trouve pas d'ici le 1er juillet, c'est quoi? La rue? , se demande-t-elle, les larmes aux yeux.

Vraies photos, fausse annonce

Il est commun pour les fraudeurs d'utiliser les photos d'un logement récemment vendu ou loué et de les réutiliser pour perpétuer l'arnaque sur plusieurs plateformes.

Jean-Sébastien Tremblay, propriétaire d’un logement dans le quartier Saint-Sauveur, l’a vécu il y a quelques jours. L’appartement a fait l’objet d’une annonce de location sur la plateforme Logis Québec, alors qu’il n’est pas à louer. Les photos affichées, elles, ont été prises lorsque la propriété était à vendre il y a plus d’un an.

Ouvrir en mode plein écran Le logement de Jean Sébastien Tremblay a fait l’objet d’une annonce de location sur la plateforme « Logis Québec ». Photo : Capture d'écran

Le 17 février, une dame s’est présentée chez Jean-Sébastien Tremblay pour visiter l’appartement. Elle disait venir d’effectuer un virement Interac équivalent à deux mois de loyer à la personne qui se présente comme propriétaire dans l'annonce.

Lorsque je lui ai dit que l’appartement n’était pas à louer et qu’elle venait sans doute de se faire avoir, elle a fondu en larmes devant moi. Elle était complètement désemparée. Elle devait se trouver un logement rapidement , a expliqué le véritable propriétaire des lieux à Radio-Canada.

Logis Québec a retiré l’annonce frauduleuse au lendemain de la dénonciation, mais Jean-Sébastien Tremblay appelle les citoyens à demeurer prudents.

Je trouve ça absolument répugnant et ça me désole vraiment de savoir que quelqu'un s'est fait avoir , a-t-il écrit dans sa publication.

Une tendance à la hausse

On parle d’un fléau , admet William Robitaille, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), indiquant que les réseaux sociaux représentent une porte d’entrée qui permet de joindre un grand nombre d’individus rapidement.

Ouvrir en mode plein écran William Robitaille est porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ). Photo : Radio-Canada / Anne-Sophie Roy

En 2023, on a remarqué une tendance à la hausse , précise le porte-parole, sans toutefois fournir de chiffres. Beaucoup de dossiers sont en train d’être analysés.

Du côté du Centre antifraude du Canada, les données montrent que les fraudes liées au logement auraient fait 490 victimes en 2023 au pays, ce qui représente 831 875 $ en pertes.

C'est un portrait partiel de la réalité, croit l’expert en fraude Simon Marchand, de la société de développement de logiciels GeoComply.

Seuls 5 à 10 % des victimes de fraudes les rapportent aux autorités parce qu’elles n’ont aucun bénéfice à le faire. Si elles ont été victimes d’une arnaque, elles ne seront pas remboursées , indique l’expert.

Le simple fait de dénoncer en plus grand nombre permettrait aux décideurs de bénéficier d’un portrait global de la situation et ainsi, prendre des actions plus concrètes en matière de fraude.

Exploiter l’anxiété

Même si ces techniques de fraudes ne sont pas nées de la dernière pluie, elles s’avèrent encore efficaces, déplore Simon Marchand.

Les gens se font encore avoir parce qu'à partir du moment où on est impliqué dans la fraude, qu'on parle à un propriétaire qui veut nous donner le logement qu'on cherche depuis des mois, on vit de la pression et de l'anxiété, explique l’expert. Ce sont des phénomènes qui vont affecter notre capacité à prendre des décisions éclairées et les fraudeurs en profitent pour faire baisser les gardes de leurs victimes.

Les fraudes par virements bancaires, comme le virement Interac, sont relativement récentes et permettent désormais aux arnaqueurs de faire plusieurs victimes rapidement sans devoir se déplacer.

Il y a quelques années, ce n’était peut-être pas aussi rentable pour les fraudeurs que ça peut l'être aujourd'hui , estime Simon Marchand.

Indices récurrents dans les cas de fraude du logement L’annonce semble trop belle : le logement est abordable, fraîchement rénové et situé dans un quartier prisé.

On vous offre de visiter le logement ou de le réserver à condition de faire un dépôt par virement bancaire.

Le « propriétaire » est très insistant et souhaite que vous preniez une décision rapidement.

Le profil du « propriétaire » comporte très peu d’informations et semble avoir été créé récemment.

Il est difficile de communiquer par téléphone.

Les photos sont de mauvaise qualité, comportent des irrégularités ou ne correspondent pas à l’adresse où est situé le logement.

On vous renvoie vers un site web où l'on vous demande des renseignements personnels ou des informations bancaires. Source : Service de police de la Ville de Québec

Des fraudes cycliques

Les fraudes liées au logement sont loin d’être récentes, mais leur nombre a augmenté dans les dernières années et les fraudeurs se sont déplacés des sites de petites annonces, comme Kijiji et Craigslist, vers les médias sociaux.

Les fraudes sont cycliques , indique Simon Marchand. On sait que les fraudeurs exploitent certaines peurs et tendances du moment, comme la crise du logement. En mars, on verra une recrudescence du nombre de faux remboursements d’impôt envoyés par courriel.

Des sites, comme la plateforme fraude-alerte.ca (Nouvelle fenêtre), permettent néanmoins de répertorier les fausses annonces pour prévenir son prochain.