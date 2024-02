L’esprit du Percé des années 1940 ravivé à travers un ancien livre de recettes

Ressusciter un ancien livre de recettes et en faire un livre d’art : c'est ce qu'a entrepris la photographe et fondatrice de la librairie-café Nath et compagnie à Percé, Nathalie Clément. The Black Whale Cook Book, publié il y a plus de 75 ans, représente, pour elle, tout l'esprit communautaire qui habite Percé.

Pour l’artiste, également fondatrice du restaurant Maison Black Whale, ce livre de recettes a une résonance particulière, à la fois personnelle, culturelle et communautaire, puisque son histoire est intrinsèquement liée à celle de Percé.

The Black Whale Cook Book a été publié à la fin des années 1940 à Percé, à une époque où le village était fréquenté par de riches bourgeois anglophones, raconte Nathalie Clément.

Parmi ces touristes estivaux, l'autrice du livre, Ethel Renouf, va participer avec ses amies, dont la femme de Philips Birks, à la fondation de la Guilde du Black Whale et occuper la maison qui abrite maintenant le restaurant de Nathalie Clément.

La Guilde va y tenir un comptoir de vente et inviter les artisans de la région à venir y déposer leur travail qui y sera vendu gratuitement.

Ce bénévolat entamé lors de la Grande Dépression va se poursuivre durant plusieurs années.

Une histoire personnelle

Pour installer le restaurant tel qu'il est actuellement, on est allé visiter cette maison sans savoir tout l'historique derrière, se souvient l’artiste. Quand je suis rentrée dans la maison, je me suis retournée de bord et j'ai vu les immeubles historiques, la mer, le bleu, le blanc. Et j’ai dit à mon conjoint : "Il me semble qu’on pourrait installer le plus beau café Birks, ici."

J'ai voulu faire dans cet immeuble-là, sans le savoir, un peu ce qui s'y passait de 1930 à 1975, avec les dames qui ont fondé cette guilde.

The Black Whale Cook Book recèle de nombreuses recettes de morue, des façons de cuire la mouette ou le goéland ou encore comment utiliser la graisse de baleines. Le tout avec des mesures très approximatives, illustré par des reproductions de gravures sur bois.

Ce livre a été créé à partir de tous les gens qui résidaient l'été à Percé, des touristes avec la communauté francophone de Percé. Ces gens-là se mélangeaient, cohabitaient et ils ont donc publié ce livre de recettes , poursuit Mme Clement.

La photographe raconte qu’elle a feuilleté pour la première fois le livre de recettes il y une quarantaine d’années, à Percé, dans la résidence d’été de la famille de son mari.

C'est un peu poétique, ça décrit un peu comment c’était un été à Percé dans ces années-là. C'est magnifique.

Un esprit toujours présent

La création du livre relève, selon elle, de cet esprit communautaire anglophone qu’elle retrouve à nouveau à Percé, des années plus tard. Il mérite, dit-elle, d’être réactualisé avec les gens qui aujourd’hui font de Percé ce qu’est Percé.

Le nouveau Black Whale, créé par Nathalie Clément, sera à la fois un condensé des rencontres avec des habitants âgés du Grand Percé, un livre de recettes et un album de photos. L'ensemble sera réparti selon les mois de l’année et les produits saisonniers. Il y a, dit l’autrice, la période du homard, il y a la saison du crabe, la cueillette des champignons... Alors je vais effleurer tous ces sujets-là.

Nathalie Clément souhaite trouver éventuellement un éditeur. En attendant, l’autrice, qui a reçu une subvention de 10 000 $ dans le cadre de l'appel à projets visualisation du milieu artistique de Courant culturel Rocher-Percé, organise des conférences sur l’histoire du livre et son projet de lui redonner vie.

