Une pétition remise à Alexis Brunelle-Duceppe pour dénoncer les frais de télécommunication

Des représentants d'organismes communautaires dénoncent les frais de télécommunication trop élevés pour les plus démunis. Vendredi après-midi, ils ont rencontré le député bloquiste de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, pour lui remettre une pétition.

Ils souhaitent avoir un meilleur encadrement de la tarification de la télécommunication mobile et résidentielle.

Les représentants estiment que de moins en moins de services sont offerts en personne et qu'Internet devrait donc être considéré comme un service essentiel.

Tout passe par Internet. Si on veut faire des demandes de chômage, souvent les formulaires gouvernementaux nous réfèrent d'aller sur Internet. Si on veut magasiner des meubles usagés, on passe par Marketplace maintenant. [C'est aussi pour] faire des transactions bancaires, mais parler aussi avec nos proches, se divertir, c'est important ça aussi. Malheureusement, on voit des gens quand même qui coupent. Il y a des gens qui ne veulent pas couper, mais ils s'endettent , avait expliqué en matinée Joanie Lajoie, directrice du Service budgétaire Lac-Saint-Jean-Est, lors de l'émission C'est jamais pareil.

Le Canada est généralement reconnu comme un endroit où les tarifs sont élevés.

Ouvrir en mode plein écran Des représentants d'organismes communautaires ont rencontré Alexis Brunelle-Duceppe pour lui remettre une pétition sur les tarifs d'Internet. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

On voudrait que ça soit reconnu comme un service public et que ce soit encadré pour que les prix soient raisonnables dans un contexte comme aujourd'hui où tout est cher , a exposé André Fortin, directeur du Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MEPACQ), lorsqu'il a été interrogé au bureau du député.

Publicité

Au bureau du député

Les représentants des organismes communautaires ont échangé Alexis Brunelle Duceppe à son bureau.

Le député est convaincu du bien-fondé de leurs démarches. Il admet que les Canadiens paient très cher pour leurs services de télécommunication.

À partir du moment où on ne peut pas avoir de vie numérique et que tout le monde en a une et que ça coûte beaucoup trop cher pour en avoir une, bien il y a des gens qui sont laissés de côté. Ça peut faire en sorte qu'il y a des problématiques plus importantes, auxquelles on n'aurait pas pensé, qui vont aboutir , a souligné le membre du Bloc québécois.

Ouvrir en mode plein écran André Fortin, directeur du Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec, a discuté avec Alexis Brunelle-Duceppe, député bloquiste de Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

La pétition comprend 400 noms.

Je suis très content d'avoir été sensibilisé à ce dossier-là et on m'a remis une pétition que je vais avec plaisir déposer à la Chambre des communes d'ici quelques semaines , a conclu Alexis Brunelle-Duceppe.

Avec les informations de Mireille Chayer