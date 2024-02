Électricité propre : face aux critiques, Ottawa modifie son projet

Le gouvernement fédéral propose des modifications à son ébauche de Règlement sur l’électricité propre après que la proposition initiale a engendré de virulentes critiques de la part de l’Alberta et de la Saskatchewan.

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, affirme toutefois que les changements proposés ne sont pas une réaction à la seule opposition de l’Alberta et de la Saskatchewan.

Nous avons tenu des webinaires avec plus de 500 personnes. Nous avons eu 75 rencontres bilatérales. 18 000 commentaires ont été soumis. Ce que nous publions aujourd’hui est le résultat de tout ce que nous avons entendu et non le résultat d’une entreprise, d’un individu ou d’une province en particulier , a-t-il dit en entrevue.

L’Alberta et la Saskatchewan ont toutes les deux brandi leur loi sur la souveraineté pour s’opposer à cette réglementation qui vise à atteindre la carboneutralité des réseaux électriques d’ici 2035.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, soutient que le projet fédéral met en danger le réseau provincial qui dépend fortement du gaz naturel. Pour sa part, la Saskatchewan a estimé que l’atteinte de la carboneutralité lui coûtera 40 milliards de dollars.

Ouvrir en mode plein écran La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, estime que l'objectif de 2035 pour un réseau électrique carboneutre est impossible pour sa province. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Les changements suggèrent d'abandonner les normes basées sur l'intensité des émissions de gaz à effet de serre. Cela signifie que les producteurs ne seraient plus obligés de respecter une seule norme quant à la quantité de carbone émise par unité d'énergie. Au lieu de cela, chaque générateur se verrait attribuer une limite d'émission annuelle.

De plus, les entreprises qui possèdent plusieurs générateurs seraient autorisées à regrouper les émissions des installations exploitées dans la même province. Les entreprises seraient également autorisées à acheter des crédits carbone pour compenser le dépassement des limites qui leur sont assignées.

Nous avons mis un certain nombre d’options sur la table. Nous n’allons peut-être pas toutes les utiliser, mais nous voulons entendre toutes les opinions , a indiqué Steven Guilbeault.

Opposition de l'Alberta et de la Saskatchewan

Les premières impressions de l’Alberta et de la Saskatchewan sont toutefois négatives.

Ce rapport ne fait aucune correction significative à la réglementation sur l'électricité la plus destructrice en des décennies , écrit la ministre albertaine de l’Environnement et des Zones protégées, Rebecca Schulz. Ce plan fédéral a des conséquences dangereuses pour les Albertains. Des ajustements n’y feront rien. Il faut tout simplement l’abandonner.

La ministre ajoute qu'Ottawa tente encore une fois de s’immiscer dans un champ de compétence provinciale.

Ouvrir en mode plein écran Dustin Duncan est le ministre de la Société des investissements de la Couronne de la Saskatchewan. Photo : La Presse canadienne / Heywood Yu/

Le ton est le même du côté de la Saskatchewan. Dans une déclaration écrite, le ministre responsable de SaskPower, Dustin Duncan, a indiqué que les modifications fédérales sont un aveu que le règlement sur l’électricité propre est inabordable et inatteignable techniquement et logistiquement .

Aucun ajustement ne peut résoudre les défauts fondamentaux de ce règlement. L’ajout de règles fédérales dans un domaine de compétence exclusivement provinciale n’est ni utile ni nécessaire , a-t-il ajouté.

Une flexibilité applaudie

Les modifications ont toutefois été applaudies comme bienvenues par Jason Dion, le directeur de la recherche à l’Institut climatique du Canada. Il appelle à la finalisation du règlement le plus tôt possible pour permettre aux gestionnaires des réseaux électriques de planifier leurs investissements.

L’économiste de l’énergie à l’Université de l’Alberta, Andrew Leach, a également souligné la flexibilité apportée par les changements proposés, même s’il se questionne sur la faisabilité de certaines propositions.

Le gouvernement fédéral recueille des commentaires jusqu’au 15 mars et prévoit de publier son règlement final cette année.

Avec les informations de Joel Dryden et de La Presse canadienne