Les temps sont durs pour l’industrie de la motoneige

La saison hivernale est généralement synonyme d’une omniprésence des motoneigistes partout sur le territoire gaspésien, mais avec un hiver doux et peu enneigé, les adeptes se font actuellement plutôt rares dans les sentiers.

Cette modeste fréquentation a un impact sur les entreprises de la région, les hôteliers et les restaurateurs comme les commerçants.

Ça ne va pas très bien , lance d’emblée Isabelle Aubertin, coordonnatrice aux ventes et aux événements chez Hôtel et cie à Sainte-Anne-des-Monts.

On a quelques motoneigistes très motivés qui sont là, par contre on n’a vraiment pas l’achalandage des autres années, parce qu’habituellement, on est plein , poursuit-elle.

Mme Aubertin constate une diminution de l’achalandage de 40 % en rapport avec l’année dernière; des données qu’elle considère comme pandémiques .

La Gaspésie est une destination prisée par les motoneigistes, notamment avec ses sentiers qui passent pas les monts Chic-Chocs. (Photo d'archives)

Du côté de Gaspé, le propriétaire de l’Hôtel Baker, Pascal Denis, explique que 50 % des motoneigistes qui avaient réservé une chambre en février ont annulé leur réservation.

Après la belle année qu’on a eue l’année passée, on pensait que ça allait s’installer, mais c’est un domaine qui est sujet aux intempéries et à plusieurs autres facteurs, ce qui le rend un peu plus fragile , remarque M. Denis.

Le propriétaire et directeur général de l'Hôtel Baker à Gaspé, Pascal Denis

Le maire de Pointe-à-la-Croix, Pascal Bujold, qui tient également un commerce de motoneiges, fait le même constat.

Les gens ne sont pas très intéressés à acheter une motoneige, alors c’est plus difficile et ce n’est pas une année qui est facile pour nous , dit-il.

M. Bujold craint que si le manque de neige persiste dans les prochaines semaines, les pertes financières seront plus élevées pour les commerçants.

Il y a moins de motoneigistes cette année en Gaspésie.

La propriétaire du restaurant Le Relais à Saint-Adelme, en Matanie, situé sur le sentier fédéré principal dans l’est, indique que son commerce a dû se réinventer.

C’est sûr que les saisons de motoneige raccourcissent, mais on a la chance d’être ouvert à l’année et d’être accessible aussi par la route, donc ce n’est pas un problème à ce niveau-là, mais il faut quand même organiser plus de choses le reste de l’année pour pouvoir compenser ce qui nous manque en motoneige , reconnaît Maggy Marquis.

Maggy Marquis, propriétaire du Relais Saint-Adelme (Photo d'archives)

Conditions difficiles

Depuis vendredi matin, il est possible de faire in extremis le traditionnel tour de la Gaspésie, selon la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, mais les conditions d’enneigement sont loin d’être comparables aux dernières années.

On reçoit quelques personnes des pistes qui nous disent que les conditions sont difficiles, que c’est très glacé. Certains même brisent leurs motoneiges , mentionne Isabelle Aubertin.

On a eu une première fin de semaine où les pistes étaient très belles, mais la fin de semaine suivante on a eu de la pluie. Heureusement, les pistes n’ont pas refermé, mais c’est certain qu’elles ont mangé un coup , témoigne pour sa part Maggy Marquis.

Malgré tout, certains endroits de la péninsule ont reçu quelques précipitations de neige dans les derniers jours, ce qui rend la circulation un peu agréable.

« C'est un beau vendredi, c'était beau aujourd'hui, chaud et pas trop froid, avec le beau soleil », se réjouit Dorine Rehel, motoneigiste de la région de Percé, accostée sur sa route vers Grande-Vallée.

Isabelle Aubertin constate malgré tout un certain dynamisme chez les motoneigistes.

Chaque jour, on a quelques annulations ou des reports annulés de nouveau, donc on voit que les gens sont vraiment alertes , dit-elle.

On dirait qu’ils sont sur le bord du téléphone, un pied sur la motoneige et que dès que ça tombe, ils sont là.

Les motoneigistes sont peu nombreux cet hiver en Gaspésie.

Tous les espoirs, autant des motoneigistes que des entrepreneurs, reposent désormais entre les mains de dame nature.

Ce qui est passé est passé, mais j’espère juste qu’il va y avoir des précipitations de neige pour nous aider à contrer la situation pour les prochaines semaines , lance Pascal Bujold.

Malgré les annulations, Hôtel et cie enregistre encore plusieurs réservations, notamment pour la période du mois de mars.

On a beaucoup de gens qui ont de l’espoir pour le mois de mars […] quand on a de la neige et qu’elle perdure et qu’on n’a pas de redoux [la saison] peut aller jusqu’en avril , soutient-elle.

Un potentiel touristique et économique viable?

Même si cette saison est jusqu’ici à oublier selon les entrepreneurs, Tourisme Gaspésie croit encore au potentiel du tourisme de la motoneige, qui représente des retombées annuelles de 40 millions de dollars.

La directrice générale de l’organisme, Joëlle Ross, reconnaît qu’il s’agit d’un début de saison difficile et que les conditions hivernales ne sont pas optimales.

On n’a pas de contrôle [sur la météo], alors il faut donner l’heure juste à nos motoneigistes, parce que s’ils descendent et qu’ils ne sont pas capables de rouler, ça va être pire , fait valoir Mme Ross.

La directrice générale de Tourisme Gaspésie, Joëlle Ross (Photo d'archives)

Elle explique aussi que la région demeure, malgré tout, l’une des plus enneigées en ce moment au Québec.

L’organisme touristique estime qu’en moyenne 38 000 motoneigistes visitent la région chaque hiver.

Avec la collaboration de Martin Toulgoat.