Des accusations s’ajoutent contre un adolescent arrêté pour terrorisme à Ottawa

D’autres accusation ont été portées contre un adolescent d’Ottawa arrêté en décembre dernier et accusé d’infractions liées au terrorisme, dont celle d’avoir comploté et accepté de commettre l'infraction de meurtre.

L’adolescent était initialement accusé d’avoir facilité une activité terroriste en communiquant des documents d’instructions concernant une substance explosive et d’avoir chargé sciemment, directement ou non, une personne de se livrer à une activité terroriste contre des personnes juives. Des accusations relatives à des charges explosives se sont ajoutées quelques jours après l’annonce de son arrestation.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a indiqué vendredi que des accusations pour avoir comploté et accepté de commettre l'infraction de meurtre au profit ou sous la direction d'un groupe terroriste ou en association avec lui ont été portées contre l’adolescent.

Une accusation pour avoir facilité sciemment une activité terroriste en rendant accessible et en échangeant du matériel didactique et de la propagande s’ajoute également.

Aucun détail ne peut être révélé sur l’adolescent accusé puisqu’il est mineur.

Une personne complice arrêtée et accusée

Par ailleurs, la GRC a annoncé qu’une deuxième personne, aussi d’âge mineur selon les autorités, avait été arrêtée en lien avec cette affaire.

À la suite de la même enquête, le 15 février 2024, une deuxième jeune personne, complice de la première, a été arrêtée et accusée d'infractions criminelles liées au terrorisme en lien avec des activités terroristes et un groupe terroriste. Un mandat de perquisition a ensuite été exécuté dans une résidence de la région d'Ottawa , peut-on lire dans un communiqué partagé vendredi.

Cette personne est accusée d’avoir illégalement comploté et accepté de commettre l'infraction de meurtre au profit ou sous la direction d'un groupe terroriste ou en association avec lui.

Elle est également accusée d’avoir facilité sciemment une activité terroriste en rendant accessible et en échangeant du matériel didactique et de la propagande et pour avoir facilité sciemment une activité terroriste en cherchant à acquérir une arme à feu prohibée.