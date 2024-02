Marqueur de sexe X : la RAMQ accepte d’aller en médiation

Voilà une lueur d’espoir pour Alexe Frédéric Migneault, une personne non binaire qui mène un combat pour obtenir le marqueur de sexe X sur ses pièces d’identité. La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) vient d’accepter de participer à un processus de médiation.

Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre, parce que j'étais vraiment persuadé que la médiation allait être refusée , raconte Alexe Frédéric, 32 ans, qui avait porté plainte contre la RAMQ auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ).

Toutes les parties ont accepté de participer au processus de médiation pour tenter de régler le dossier à l’amiable , confirme une lettre de la CDPDJ dont Radio-Canada a pu prendre connaissance et qu’Alexe Frédéric a reçue le 14 février dernier.

Depuis 2022, au Québec, le directeur de l’état civil reconnaît l’identité de genre des personnes trans et non binaires, qui peuvent faire modifier leurs documents officiels pour obtenir le marqueur X, plutôt que le M ou le F attribué à la naissance.

En date du 31 décembre dernier, 534 personnes avaient fait ce changement, dont Alexe Frédéric. Un problème persiste : les ministères et organismes du gouvernement du Québec n’ont pas adapté leurs documents pour reconnaître cette réalité.

Alexe Frédéric est donc en litige avec la RAMQ pour obtenir une carte d’assurance maladie avec le marqueur X. Sans cette modification, Alexe Frédéric dit devoir constamment faire face à des situations désagréables, comme être forcé de porter un bracelet d’hôpital qui nie sa véritable identité.

Le processus de médiation qui s’annonce lui donne donc espoir d’avoir enfin gain de cause auprès de la RAMQ .

C'est quand même une belle surprise, parce que ça veut dire potentiellement qu'il y aurait une ouverture de leur côté à trouver un compromis.

Une tache à la réputation du Québec

Un obstacle de taille pourrait toutefois compliquer les choses. Après avoir mis sur pied un comité de sages pour étudier les questions liées à l’identité de genre, le gouvernement Legault a confirmé qu’aucune décision relative au marqueur X ne serait prise avant d’obtenir le rapport final, à l’hiver 2025.

La RAMQ risque donc d’être soumise à cette décision politique, malgré sa volonté de trouver une solution dans le processus de médiation avec Alexe Frédéric.

Le comité de sages peut bien donner le rapport, les conclusions, les opinions qu'il veut, ça ne change rien à nos droits humains. Nos droits humains ne sont pas négociables , indique Alexe Frédéric, qui invite le gouvernement Legault à lâcher prise.

Si le gouvernement du Québec ne corrige pas rapidement son tir, ça va se traduire en une erreur monumentale de leur côté qu'ils vont être obligés de rattraper. Ça va faire une tache à la réputation du Québec qui est déjà salie par son retard par rapport aux autres provinces.

En effet, la CDPDJ invite le gouvernement Legault à permettre rapidement l’utilisation du marqueur X sur les pièces d’identité, le Québec étant la seule province canadienne à ne pas l’autoriser sur le permis de conduire.

Exceptionnellement, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a délivré un premier permis de conduire avec le marqueur X, le mois dernier, à la suite d’un règlement à l’amiable avec une autre personne non binaire.

Alexe Frédéric espère donc que la RAMQ imitera la SAAQ et agira malgré l’opposition du gouvernement Legault et les travaux du comité de sages. J'estime avoir attendu assez longtemps, j'estime que l'argument de technologie et de logistique ne tient plus.

Début de la médiation sous peu

Dans sa lettre envoyée à Alexe Frédéric, la CDPDJ confirme que le processus de médiation se mettra en branle d’ici quelques mois .

Le délai moyen de médiation est de 75 jours, confirme la CDPDJ . S’il n’y a pas d’entente, la Commission poursuit son travail d’enquête , indique la coordonnatrice aux communications, Meissoon Azzaria, sans commenter le cas précis d’Alexe Frédéric.

Puisqu’il s’agit du dossier d’une personne assurée, ce qui est confidentiel, nous ne commenterons pas publiquement , écrit pour sa part la porte-parole de la RAMQ , Caroline Dupont, dans un courriel.

Alexe Frédéric soutient que les personnes trans et non binaires ne demandent qu’à vivre dans la dignité, se mêler à la foule comme le reste des gens et arrêter de se faire traiter comme si on était "des autres" .