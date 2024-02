À la table du Cardinal annulé : des impacts importants pour les organismes communautaires

Dans un contexte économique déjà difficile, l’annonce de l’annulation de la levée de fonds À la table du Cardinal pèse lourd sur des organismes communautaires de la région. En raison des allégations de gestes à caractère sexuel visant le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix et de sa décision de se retirer temporairement des activités du Diocèse de Québec, les organismes seront privés de dons cette année.

Depuis plusieurs années on recevait une partie des fonds amassés. Ça représente 5 % des dons qu’on reçoit annuellement , soutient la directrice adjointe de la Bouchée généreuse, Marie-Pier Gravel.

Bien qu’elle se doutait que la levée de fonds serait annulée, elle arrive à un bien mauvais moment.

Tous les organismes en ce moment sont un peu en situation de crise parce qu’on a énormément de demandes!

Elle espère que les allégations pesant sur le Diocèse n’auront pas trop de conséquences sur les quantités de dons perçues à long terme.

Ouvrir en mode plein écran La Bouchée généreuse a fait une distribution record en novembre 2023 avec 1064 paniers. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

L’événement-bénéfice devait avoir lieu le 23 mai prochain et rassembler plus de 700 participants des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, à l’occasion du 350e anniversaire du Diocèse.

Pour l’organisme Maison revivre à Québec, les dons reçus d’À la table du Cardinal étaient significatifs. Il va falloir redoubler d’efforts. Il y a une déception, mais on a espoir que le Diocèse trouve d’autres façons de faire une levée de fonds , croit la nouvelle directrice générale du refuge, Karine Breton.

À l’inverse, du côté de Moisson Québec, les impacts de l’annulation sont mineurs puisque la banque alimentaire ne recevait pas de gros montants de l’activité, assure sa directrice générale, Élaine Côté.

Ouvrir en mode plein écran Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Pour limiter les impacts de sa décision, le Comité organisateur de l’événement-bénéfice invite la population à donner directement aux organismes.

Depuis la fondation de l’événement en 2015, plus de 1,8 million de dollars ont été remis à une centaine d’organismes, selon l’Église catholique de Québec. Les organismes touchés œuvrent notamment dans les secteurs de l’aide alimentaire et matérielle, l’alphabétisation, et l’entraide sous diverses formes.