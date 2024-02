Des livres prescrits dans des hôpitaux de Québec

Votre médecin pourrait bientôt vous prescrire un livre, grâce à un nouveau projet pilote du CHU de Québec-Université Laval et de la Bibliothèque de Québec.

Nommée « Remèdes littéraires » cette collection comportant 45 ouvrages a été concoctée par des professionnels de la santé. Cette collection vise à encourager des choix de lecture éclairés dans les domaines de la nutrition, de la psychologie, de la pédiatrie et des soins spirituels , écrit Marie-Christine Pota, porte-parole de la Ville de Québec, dans un communiqué.

La collection est accessible à tous, mais dans certains contextes, un professionnel pourrait suggérer vraiment la lecture a un patient , note Zorica Djordjevic, bibliothécaire au CHU de Québec.

Quelques ouvrages sur la liste : Oscar et la Dame en Rose - Éric-Emmanuel Schmitt

Le monde d'Éloi : une histoire sur... l'autisme - Sophie Martel

Sauver la planète une bouchée à la fois : trucs et conseils - Bernard Lavallée

Le guerrier pacifique - Dan Millman

Le fou : à la découverte du monde invisible - Lucie Mandeville & Christine Michaud Source : Bibliothèque de Québec et CHU de Québec-Université Laval

La Maison de la littérature, les bibliothèques Marie-Claire-Blais, Saint-Albert, Monique-Corriveau, Collège-des-Jésuites, et Gabrielle-Roy prennent part au projet, étant situés à proximité de centres de soins du CHU.

Le CHU précise que la lecture de ces ouvrages n’est pas un substitut au diagnostic, au traitement ou à la prestation de services par un professionnel de la santé .

La bibliothèque Gabrielle-Roy, à Québec. (Photo d'archives)

La liste complète des ouvrages suggérés est disponible sur le site internet de la Bibliothèque de Québec. (Nouvelle fenêtre)

Répondre à un besoin

La prescription littéraire est déjà en place dans d'autres pays, comme le Royaume-Uni.

À la bibliothèque du CHU où Zorica Djordjevic travaille, des patients se présentaient occasionnellement, demandaient de la littérature et on n'avait pas de collection qui répondaient à leurs besoins , relate-t-elle. Beaucoup d'ouvrages s'adressent surtout aux chercheurs et aux membres du domaine médical.

Le CHU de Québec-Université Laval compte quelque 14 000 employés, dont plus de 3600 infirmières. (Photo d'archives)

Toutes les personnes que nous avons consultées ont accepté de participer au projet avec enthousiasme. Ils nous ont fourni des listes en collaboration avec leurs collègues

Avec cette initiative, le CHU souhaite pouvoir diriger ses patients vers les meilleures ressources en matière de santé et de bien-être.

Avec la collaboration de Philippe L'Heureux