Le conseil des gouverneurs de l'université Laurentienne a adopté vendredi un plan stratégique pour les cinq prochaines années, une étape importante après la sortie de l’institution des procédures de restructuration sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Après quelques années difficiles et une crise financière sans précédent, l’Université veut construire son avenir sur de nouvelles bases.

Le plan, qui a été préparé après de nombreuses consultations, prévoit quatre principales orientations.

La première est l’amélioration de l’expérience étudiante, avec l’objectif de faire de l’Université un choix intéressant non seulement pour les étudiants locaux et autochtones, mais aussi pour ceux de l’extérieur de la région, pour ceux des autres provinces et les étudiants étrangers.

Les trois autres priorités : Dynamiser la mission d’enseignement et de recherche

Renforcer les communautés servies par l'Université

Valoriser et soutenir les employés

Ça prouve qu’il y a un changement au sein de l’Université Laurentienne , a réagi Nawfal Mercier-Sbaa, président de l’Association des étudiants francophones de l’Université Laurentienne.

L'étudiant doit avoir une bonne expérience étudiante au sein du campus , ajoute-t-il. C'est parce que c'est cette expérience positive qui va augmenter [la rétention], que ça soit de la part des étudiants domestiques [ou] étrangers, et c'est quelque chose qu'on voit de bon œil.

La communauté sudburoise dans son ensemble attendait patiemment de voir vers où le conseil des gouverneurs mènerait la Laurentienne , a fait remarquer Trevor Lalonde, premier vice-président de la Chambre de commerce de Sudbury.

Il espère que l’Université améliorera les programmes de stages coopératifs, qui permettraient aux étudiants de prendre de l’expérience en milieu de travail.

Je pense que c'est un aspect qui a peut-être été négligé dans le passé et je pense que la communauté des affaires y serait favorable.

Il ajoute que ce serait profitable pour les entreprises à la recherche de main-d’œuvre et pour les étudiants qui auraient de meilleures chances de trouver un emploi à la fin de leurs études.

C'était un plan stratégique d'une importance toute spéciale , a déclaré pour sa part Fabrice Colin, président de l’Association des professeures et professeurs de l’Université Laurentienne.

Un plan stratégique, c'est un peu comme une bonne intention , souligne-t-il.

Donc ce qui compte c'est que dans le futur les actions coïncident évidemment avec ces avec ces bonnes intentions, et c'est pour ça que nous nous serons là.

Il affirme que les négociations entre l’administration et le Syndicat des employés de l’Université Laurentienne représentent un premier test important pour la priorité Valoriser et soutenir nos employés .

L’importance de la francophonie

En ce qui concerne la volonté de l’Université de mettre en valeur son caractère bilingue, M. Colin affirme qu’il y a beaucoup de travail à faire.

Il faut absolument dans les faits que les ressources, que ce soit les ressources professorales ou les ressources matérielles, soient déployées afin de s'acquitter de cette mission.

Il rappelle que la Laurentienne n'a pas de département d'études françaises, alors que plusieurs universités unilingues anglophones en ont un.

Pour sa part, Nawfal Mercier-Sbaa espère la création d'un nouveau programme en français ou le rétablissement des programmes qui ont été coupés et aussi avec des partenariats futurs.

Sylvie Lafontaine, vice-rectrice aux finances et à l’administration de l’Université Laurentienne, a assuré que la francophonie demeure au cœur de la mission de l'institution.

Avec les informations de Bienvenu Senga