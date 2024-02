Science au féminin : faire découvrir la science aux adolescentes

Une centaine de jeunes filles du secondaire ont eu l’occasion d’échanger avec des modèles féminins qui œuvrent dans le domaine de la science. Un événement lancé par l’organisme Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec.

L’organisme veut d’ailleurs faire de son projet Science au féminin une tradition régionale. Ateliers, conférences et panels de discussion sont au programme.

Il y a un besoin criant de femmes en science de leaders en science , souligne la directrice générale de Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec, Nancy Mignault.

C'était une première mouture pour Science au féminin. Photo : Radio-Canada / Katy Cloutier

Pas moins de 160 jeunes filles se sont inscrites à l’événement qui s'est tenu vendredi à l’Université du Québec à Trois-Rivières, une réussite au-delà des attentes de l’organisation. Science au féminin qui était ouvert à sept centres de service scolaire de la région.

Si une jeune fille fait un choix en carrière pour aller étudier en science et technologie, c’est mission accomplie.

Trois chercheuses de la région ont été invitées par Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec. La pédiatre microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine, Dr Caroline Quach, a également pris part aux discussions.

Des femmes avec des parcours différents , souligne Nancy Mignault.

La journée Science au féminin, c’est aussi un clin d'œil à la Journée internationale des femmes et des filles de sciences, qui se tient le 11 février.

De ne pas avoir peur de demander de l’aide , c’est le message aux jeunes femmes du Dr Caroline Quach.

Parfois, on est très dur envers nous-mêmes, on veut réussir toute seule. Mais celles et ceux qui sont passés à travers les étapes avant nous sont toujours contents de donner un peu de conseils.

De partager son parcours aux jeunes femmes, c’est une occasion pour la Dr Quach de leur montrer un éventail des possibles .

Le fait que c'est juste des femmes qui font les ateliers et les conférences c'est vraiment fun. C'est enrichissant et ça nous rejoint plus , souligne Kassandre Giguère, élève de 5e secondaire.

De plus en plus, la Dr Quach remarque que les modèles féminins se taillent une place dans la société. Je pense que d’être capable de retirer un peu de barrières qu’elles se sont peut-être créées, c’est en plein ce que je veux faire , dit-elle.

D’être capable d’échanger avec elles, pour moi, il n’y a pas quelque chose de plus motivant que ça dans mon travail , poursuit la pédiatre.

Avec les informations de Katy Cloutier