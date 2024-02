Entretenir Toronto coûte de plus en plus cher

Augmentation du budget de la police, des impôts fonciers et du financement des refuges : le premier budget municipal de la mairesse de Toronto Olivia Chow a enfin été adopté la semaine dernière. Mais au-delà des mesures tape-à-l’œil, un problème plus sobre s’aggrave : les infrastructures vieillissent et ne sont pas remplacées assez vite.

C’est la course matinale dans la station de métro St. Clair West. Les gens se précipitent sur la plateforme pour monter dans leur train à temps.

Mais pour ce faire, impossible de prendre l’escalier roulant : un mécanicien s’affaire à le retaper. Il faut marcher ou prendre l'ascenseur.

Le train matinal entre en gare à la station St. Clair West.

Ces travaux sont prévus : ils font partie de l’entretien de la station, qui comprend également un arrêt de tramway. Ceux-ci ne circulent plus depuis le mois de septembre car les lignes électriques qui les surplombent doivent être remplacées.

Une demi-douzaine de propriétés de la Commission de transport de Toronto (CTT) font l’objet de réparations similaires : de l’entretien rendu nécessaire par l’âge des infrastructures. Ces travaux accaparent plus de 64 % du budget d’immobilisations 2020-2029 de la CTT .

Nous en sommes au point où ces actifs se détériorent et la CTT a été privée d'investissements au fil des ans , affirme le directeur de l'Institut des infrastructures et professeur de géographie et d'urbanisme à l'Université de Toronto, Matti Siemiatycki.

Les cloisons temporaires comme celle-ci sont monnaie courante dans les stations de métro de Toronto. Les passants doivent contourner les travaux pour se rendre à leur destination.

Ce ne sont pas que les rails de métro qui prennent de l’âge. Centres récréatifs, casernes de pompiers, routes… Les infrastructures municipales ont besoin d’importantes rénovations. Plus de la moitié du budget des immobilisations adopté mercredi est dédiée à ces rénovations, soit 26 milliards de dollars, une augmentation de 1,8 milliard $ par rapport à l’année précédente.

Il manquerait toutefois 11 milliards de dollars pour financer tous les travaux nécessaires cette année, selon les documents préparés par le personnel municipal. Si les conseils municipaux à venir continuent sur la même lancée, cet écart atteindra 23 milliards de dollars d'ici 2033.

Même avec ce budget, nous nous dirigeons vers un déclin de plus en plus important de nos actifs, bien pire que l'année dernière et plus rapidement , a dit la conseillère municipale Dianne Saxe le 14 février. Cela se traduit par des coûts plus élevés, une fiabilité moindre, une qualité de vie moindre, un service moindre.

Modèle de financement inadéquat

Mme Chow répète le même message depuis son arrivée au pouvoir à l’été : les autres ordres de gouvernement doivent contribuer leur juste part. La Ville n’a pas les moyens de financer tous ses actifs et les services qu’elle offre simplement avec les impôts fonciers.

Cela tient en partie au fait que les Villes n'ont pas assez d'argent , croit M. Siemiatycki. Une partie [du problème] est due aux responsabilités qui ont été transférées aux Villes alors qu'elles relevaient traditionnellement des provinces ou du gouvernement fédéral. C'est la combinaison de ces deux facteurs qui crée le fossé structurel.

La mairesse est toutefois parvenue à une avancée majeure l’année dernière en signant une entente avec le gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford. La province a accepté de prendre en charge les coûts de l'entretien des autoroutes Gardiner et Don Valley, des voies de circulation qui font l’objet d’énormes travaux de réfection.

Olivia Chow et Doug Ford ont conclu une entente financière l'année dernière. (Archives)

La Ville anticipe que cette aide financière devrait permettre de réduire l’écart de financement de 3 milliards de dollars d’ici 2033.

La mairesse entend bien dédier ces économies, en partie, à l’entretien des actifs de Toronto.

Nous prendrons ces fonds et chercherons des moyens de les distribuer pour combler les déficits de la CTT et tous ces éléments très importants pour réparer nos routes , a-t-elle affirmé sur les ondes de l’émission Metro Morning de CBC News jeudi.

Cette solution temporaire ne suffira toutefois pas à combler le reste de l’écart des travaux non financés d’ici 2033, une autre raison pour laquelle il faut repenser le modèle de financement des Villes, selon une élue.

Notre situation financière nous expose à un déficit structurel. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous attaquer seuls à toutes ces questions.

Avec des informations de Mirna Djukic et de CBC News