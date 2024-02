À Chéticamp, le web n’est plus que pour les touristes

Chéticamp avait déjà son site internet pour inviter les gens à visiter la région côtière acadienne, mais le Conseil économique de Chéticamp voulait un site pour les gens qui y vivent. C’est comme ça qu’infochéticamp.ca est né.

Mélanie Bourgeois a coordonné le projet.

On pense que beaucoup de la promotion de Chéticamp qui existe c'est pour le tourisme , explique-t-elle. On voulait garder les gens qui vivent ici informés.

On y trouve un répertoire d'entreprises et d'organismes. Mélanie Bourgeois explique que le site est très interactif et facile d’accès pour les entrepreneurs qui peuvent plus facilement changer leurs informations.

Le site internet, infocheticamp.ca, se veut un outil pour les gens qui vivent dans la communauté et qui ont besoin de services. Photo : Gracieuseté de Daniel Aucoin

On a aussi travaillé avec le photographe Michel Soucy , mentionne la coordonnatrice du projet. Il a été prendre des photos de toutes les entreprises puis c'est une belle chose à avoir parce qu'on peut utiliser ces photos pour autre chose et non juste le répertoire.

En plus d’être visuellement intéressant, le site présente une vidéo promotionnelle de cinq minutes. Une création bilingue dont la narration est exécutée par Ronald Bourgois.

C'était un gros projet qui a pris beaucoup de mois de préparation , confie-t-elle. On est content des résultats.

Mélanie Bourgeois est la coordonnatrice du projet de site internet, infochéticamp.ca. Photo : Gracieuseté de

Le site permet aux gens de se familiariser avec les différentes édifices de Chéticamp en plus d’indiquer le plus proche aéroport et autres services de transport.

On y trouve également un calendrier d’événements de toutes sortes. Le but c’est que les informations offertes soient constamment mises à jour pour que le site soit vivant et reflète réellement la communauté.

La Place du pêcheur de Chéticamp accueille beaucoup de gens pour toute sorte de concerts et d'activités communautaires. Photo : Gracieuseté de Michel Soucy

Il y a beaucoup de gens qui ont déménagé ici, depuis la COVID-19 et même c'est pas mal incroyable de voir le monde d'Ontario.

Mélanie Bourgeois indique que tous les nouveaux venus ont besoin d’un endroit pour se tenir au courant et elle espère que le nouveau site web de Chéticamp va devenir cet endroit et même plus.

J'espère que ça va aider les gens à déménager ici, puis aussi aider les gens ici à rester dans la région , dit Mélanie Bourgeois.

C'est important d'avoir cette communication et cette relation avec la communauté [...] et je pense que le site web c'est une manière de faire ça.

D'après une entrevue à l'émission, La Mouvée