Une portion de l’autoroute 20 fermée complètement cette nuit à Lévis

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) annonce la fermeture complète de l'autoroute 20 entre 3 h et 5 h du matin, le mercredi 21 février, entre la route Lagueux et la route des Rivières, dans l'ouest de Lévis.

Les fermetures, qui visent les deux directions, seront plus précisément entre les sorties 305 et 311, à la hauteur des routes 171 et 116.

Le ministère doit procéder à des travaux sur les services publics .

Durant cette période, le détour s’effectuera par le chemin Olivier, dans le secteur de Saint-Nicolas, à Lévis , précise le MTMD.