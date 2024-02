2 M$ pour soutenir l’accès aux soins de réadaptation en Alberta

Alberta Innovates, l’agence provinciale de promotion de l’innovation, a lancé un programme de 2 millions de dollars en partenariat avec la Fondation de l’Hôpital Glenrose. L’objectif du projet est d’améliorer l'accès des Albertains vivant avec un handicap physique et cognitif aux soins de réadaptation, grâce à l’innovation technologique.

Ce partenariat entend fournir les ressources et l'infrastructure nécessaires pour connecter les patients et les cliniciens aux technologies de réadaptation, notamment pour les personnes vivant dans des communautés éloignées.

Un communiqué conjoint souligne qu’environ 10 000 Albertains doivent se rendre dans les grands centres urbains pour recevoir des soins spécialisés.

Les entreprises technologiques, qui développent des solutions numériques pour répondre aux problèmes de santé, auront la possibilité de tester et de valider leurs nouvelles technologies pour répondre aux besoins non encore satisfaits en matière de soins de réadaptation.

À ce sujet, les deux partenaires donnent l’exemple de Marty Rehman qui, il y a huit ans, a subi une grave lésion de la moelle épinière à la suite d'une chute, ce qui l'a rendu quadriplégique. Il s’est par la suite rendu compte que les traitements de physiothérapie ambulatoires dont il a besoin ne sont pas disponibles dans sa communauté.

C’est notamment pour cette raison que le ministre albertain des Technologies et de l’Innovation, Nate Glubish, présent à l’événement, souligne l’importance de l’innovation : La technologie, ce n’est pas juste une industrie, mais c’est le futur de toutes les industries. Et ça l’est encore davantage lorsqu’il s’agit de l’industrie de la santé.

Le ministre a plaidé pour plus de collaboration entre les entreprises et l'administration des hôpitaux pour essayer de nouvelles technologies qui apportent une plus-value dans le domaine des soins et traitements en santé.