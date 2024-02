Le Nouveau-Brunswick a récemment accordé à l'entreprise Circular Materials la gestion du recyclage dans la province. Dans la foulée de cette transformation, l'Atelier des copains, un organisme sans but lucratif de la région du Haut-Madawaska, a appris qu'elle perdait son contrat de tri du recyclage résidentiel.

Une décision qui fera diminuer ses revenus et entraînera des pertes d'emploi.

Gérard Cyr, le président du Conseil d'administration de l'organisme, ne cache pas sa déception.

On perd au moins entre 400 000 et 500 000 $ par année. C'est certain qu’au niveau du budget, on mange une moyenne claque , explique-t-il.

Une dizaine d'employés se retrouveront sans travail dès le 1 er mai.

En confiant le recyclage à Circular Materials, une firme torontoise, le gouvernement espère augmenter la quantité de matières recyclées.

L’Atelier des copains ne remplissait pas toutes les conditions demandées par Circular Materials pour atteindre ses objectifs.

Gérard Cyr affirme que ces critères n’étaient pas réalistes pour l’organisme.

Ceux-ci portaient entre autres sur l'achat d'une pesée pour les camions et d'un nouveau système pour augmenter la quantité de matières recyclées. L'Atelier des copains effectue encore le tri des matières recyclables à la main.

Le recyclage se poursuit

François Lamontagne, coordonnateur à l’éducation et au développement écologique à la Commission des services régionaux du Nord-Ouest, tient à préciser que la décision n'affectera pas directement les citoyens.

Pour monsieur et madame Tout-le-Monde, ça ne change pas les matières qu'ils peuvent mettre dans le bac bleu et ça ne change pas l'horaire des collectes à court terme , indique-t-il.

Le coordonnateur explique que Circular Materials doit faire des ententes et que cette transition est encore en négociation.

Pas qu'un simple centre de tri

L'Atelier des copains n'est pas seulement un centre de tri.

Il est aussi un centre de remboursement pour les contenants consignés et un endroit où les jeunes à besoins spéciaux peuvent passer leur journée.

Les citoyens peuvent continuer d'apporter leurs bouteilles et cannettes afin de les consigner.

Malgré la perte de revenus, le président du conseil d'administration affirme que des efforts seront mis en place pour assurer la viabilité de l'organisme.

C'est certain que ça nous fait de quoi. On n'a pas eu grand-chose à dire en fin de compte , se désole M. Cyr.