La sécurité renforcée au CLSC de Chicoutimi

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a dû prendre des mesures pour renforcer la sécurité du CLSC de Chicoutimi, incluant les aires communes et le stationnement.

En janvier, une personne a tenté de s’introduire dans l'édifice de la rue Racine pour s’abriter du froid alors qu’il était fermé.

Des mesures ont été prises par le CIUSSS pour renforcer la sécurité des portes.

Il faut savoir qu'en période hivernale, certaines personnes en situation d'itinérance sont à la recherche de chaleur, donc elles peuvent être davantage présentes près des infrastructures susceptibles de leur offrir des espaces fermés ou propices à se mettre à l'abri du froid, de la neige ou du vent , a répondu par courriel Mélissa Bradette, conseillère cadre aux communications et aux relations médias au CIUSSS .

La CNESST confirme avoir reçu un signalement au mois de juin pour des craintes liées aux aires communes et au stationnement du Carrefour Racine. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Le CLSC est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30.

Auparavant, en juin, un signalement avait été fait à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour des craintes liées aux aires communes et au stationnement du Carrefour Racine.

Un agent de sécurité avait alors été embauché.

En collaboration avec les directions concernées, il a été convenu de déployer un agent de sécurité du CIUSSS au CLSC Sud, afin d’assurer une présence sécurisante pour les employés et les usagers , avait-elle aussi écrit.

Mélissa Bradette est conseillère cadre aux communications et relations médias au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Selon Mélissa Bradette, l’agent est présent dans la zone d'accueil du CLSC et il effectue des tournées régulières dans les corridors d'accès au CLSC ainsi que dans les espaces communs.

Au niveau du sous-sol, on savait que c'était un lieu qui n'était pas utilisé et qui était propice aux rassemblements. L'accès au sous-sol via l'escalier qui donne sur la rue Racine a été fermé , a ajouté la conseillère cadre lors d'une entrevue accordée à Radio-Canada.

Une pratique suggérée

À la suite de l’événement de janvier, une chargée de projet a envoyé une note par courriel aux gestionnaires et aux assistants pour les aviser.

Dans le même message, elle aurait partagé une pratique qui a été mise en place par certains membres de son équipe, soit de circuler à deux.

La recommandation était de se donner rendez-vous, c'est une pratique que certains membres de son équipe ont déjà. Ils se donnent rendez-vous et se rendent ensemble au travail et ils reviennent de leur quart de travail ensemble , a précisé Mélissa Bradette, toujours en entrevue.

Le CLSC de Chicoutimi est toujours situé sur la portion supérieure de la rue Racine, au centre-ville de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Selon le CIUSSS , il ne s'agit pas d'une directive, mais bien d'une suggestion.

Le Carrefour Racine, maintenant propriété de la Ville de Saguenay, a aussi embauché son propre agent de sécurité.

D’après un reportage de Claude Bouchard