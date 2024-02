Une veillée à la mémoire des journalistes tués à Gaza, en Israël et au Liban en C.-B.

À la lueur des chandelles, les noms de plusieurs dizaines de journalistes morts en Cisjordanie, à Gaza, en Israël et au Liban depuis le 7 octobre en ont été lus devant une foule rassemblée au carré Robson, au centre-ville de Vancouver.

Des fleurs et des bougies en main, les personnes rassemblées, parmi lesquelles se trouvaient des journalistes locaux, se sont recueillies devant les photos des professionnels des médias qui ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions.

Ouvrir en mode plein écran Selon les organisateurs, il était important de prendre un moment pour se recueillir en mémoire des journalistes morts dans l'exercice de leur fonction. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

C’était leur travail, et ils sont morts en l’accomplissant , dit Nasser Najjar, pour qui il était capital de prendre part à la veillée aux chandelles. Le Vancouvérois est originaire de Gaza, où il travaillait entre autres comme journaliste.

Depuis le début des bombardements à Gaza, il a perdu plusieurs membres de sa famille, dont un oncle et des cousins, ainsi que des proches, notamment d'anciens collègues, dont les photos ornent les escaliers du Musée des beaux-arts.

Ouvrir en mode plein écran « Je fais mon possible pour que nos voix soient entendues, pour que le travail de mes collègues ne disparaisse pas », témoigne Nasser Najjar, ancien journaliste à Gaza. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Je suis ici en solidarité avec mes collègues qui sont à Gaza, dont plusieurs étaient des gens que je connaissais personnellement, des gens avec qui je collaborais , précise-t-il. Je ne peux pas croire qu’ils ne sont plus de ce monde, ça me brise le coeur de les voir tomber un après l’autre, simplement car ils rapportaient la vérité.

2023 : une année meurtrière pour les journalistes

88 journalistes ont été tués depuis le 7 octobre, jour de l’attaque du Hamas, selon un bilan provisoire du Comité pour la protection des journalistes, sorti jeudi. Parmi ces morts, deux sont Israéliens et trois sont Libanais. Les 83 autres sont des journalistes palestiniens.

Selon ce décompte, plus de journalistes ont été tués au cours des trois premiers mois de la guerre entre Israël et Gaza qu’au cours d’une année entière dans un seul pays auparavant .

Ouvrir en mode plein écran Parmi les journalistes morts, le Comité pour la protection des journalistes nomme Abdelhalim Awad, Mostafa El Sawaf et Ayat Khadoura, tous tués lors d'une affectation sur le terrain. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Plus des trois quarts des 99 journalistes et professionnels des médias qui ont péri dans le monde en 2023 ont été tués dans la guerre entre Israël et Gaza.

Le Comité va d’ailleurs mener des enquêtes sur les circonstances de la mort de certains journalistes, soupçonnant les autorités de l’armée israélienne de les avoir délibérément ciblés. Pour l’instant, cette dernière nie avoir commis ce qui est considéré comme un crime de guerre.

Ouvrir en mode plein écran L'événement s'adressait avant tout aux journalistes pour qu'ils puissent se recueillir sur le sort de collègues, mais d'autres membres du public se sont aussi joints à la veillée aux chandelles. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

D’ailleurs, 2023 a aussi été une année particulièrement meurtrière pour les journalistes palestiniennes, selon la Coalition pour les femmes dans le journalisme, l’une des organisations commanditaires de la veillée. La fondatrice, Kian Nazish, précise que des 19 femmes journalistes qui ont été tuées l’an dernier, 15 sont palestiniennes.

Publicité

C’est l’un des premiers conflits où l’on a vu une majorité de femmes journalistes tuées dans des frappes aériennes , souligne-t-elle.

Une veillée délicate à organiser

C’est la seconde veillée du type au pays, après celle de Toronto qui a rassemblé plus de 150 journalistes et professionnels des médias au début de mois de février, selon les organisateurs.

On voyait qu’il y avait un besoin de recueillement , explique Michelle Cyca, une des journalistes qui a organisé l’événement à Vancouver.

Le journaliste Karan Saxena, co-organisateur, précise sa motivation, insistant sur le fait que la défense de la liberté de la presse est un droit journalistique.

Nous avons fait cela pour nos collègues qui couvrent les zones de guerre en Ukraine et en Afghanistan. On apporte notre soutien pour leur travail et leur dévouement à faire connaître la vérité , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran « On ne doit pas accepter que des journalistes soient tués car ils font leur travail et qu'ils rapportent au monde des faits et des histoires critiques », explique l'un des organisateurs, Karan Saxena. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Sadia Zaman, présidente-directrice générale de la fondation Inspirit, qui commandite la veillée, estime qu’il faut briser le silence autour des décès.

Quand des morts ne sont pas reconnues ailleurs dans le monde, cela a pour effet de réduire au silence des journalistes au Canada, car ils trouvent qu'ils ne peuvent plus rien dire à propos de la guerre à Gaza , constate-t-elle.

Des propos qui corroborent ceux de Kian Nazish, qui estime qu’il est important de se pencher sur les cas de journalistes pris pour cible, que ce soit à Gaza ou ailleurs, surtout dans ce conflit, qui nous démontre la valeur de la vie journalistique .

Ouvrir en mode plein écran Les noms des journalistes tués ont été lus et la foule a observé un moment de silence en leur honneur. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Mais la veillée allait de soi pour Nasser Najjar. Quand j’étais pigiste à Gaza, j’ai collaboré à maintes reprises avec des journalistes israéliens , se souvient-il.