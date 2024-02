Un transporteur ne peut plus exercer en C.-B. après plusieurs collisions avec des viaducs

La province a annulé, jeudi, le permis d'exploitation de la compagnie de transport routier Chohan Freight Forwaders pour des raisons de sécurité. L’entreprise, qui a été impliquée dans six collisions avec des viaducs en l’espace de trois ans, ne pourra plus exercer ses activités en Colombie-Britannique.

En décembre, ce permis avait été suspendu ainsi que le certificat de sécurité, car un de leurs camions avait percuté un viaduc sur l’autoroute 99.

Sur une liste provinciale indiquant toutes les collisions survenues avec des viaducs depuis décembre 2021, Chohan Freight Forwaders est cité six fois sur un total de 34 collisions.

La province avait, d'ailleurs, annoncé en décembre un durcissement des sanctions liées aux collisions avec les viaducs. Des pénalités progressives pour les entreprises et les conducteurs récidivistes ont été ajoutées à la liste des sanctions, ainsi que des suspensions plus longues et la perte éventuelle de leur permis d’exploitation.

Il s’agit de la mesure la plus sévère qui puisse être prise à l’encontre d’une entreprise ayant commis de multiples infractions , a indiqué le ministre des Transports et de l'Infrastructure Rob Fleming dans un communiqué envoyé vendredi matin.

Ceci envoie un message clair aux opérateurs : les accidents d’infrastructure dans notre province doivent cesser.

Dans ce même communiqué, le ministre Fleming affirme que la décision d’annuler le permis de Chohan Freight Forwaders a été prise par le directeur indépendant de la Commercial Vehicle Safety and Enforcement branch (CVSE), l'organisation en charge de délivrer les permis pour le transport commercial.

La démarche suit les changements qui permettent une application progressive des suspensions afin de mieux traiter les quelques entreprises et conducteurs qui ne sont pas sécuritaires et responsables, ajoute le ministre.

Depuis la suspension de son permis d’exploitation en décembre, l'entreprise a intenté une action civile contre la province pour tenter de l'annuler.

Dans une déclaration écrite, Nitasha Chohan, la directrice de la sécurité et de la conformité à la réglementation pour l'entreprise indique que « nous sommes profondément en désaccord avec les mesures prises par le gouvernement de la Colombie-Britannique. Nous continuerons à prendre des mesures pour contester cette [décision] au nom de nos conducteurs et de leurs familles. »

« [L'accident sur l'autoroute 99] est le résultat d'une mauvaise [manoeuvre] prise par un exploitant indépendant qui en a accepté l'entière responsabilité, et non d'une défaillance de l'entreprise, dont les clients et les conducteurs ne devraient pas assumer les conséquences », conclut-elle.

Une autre branche de l'entreprise opère également en Alberta.

Avec des informations de Chad Pawson.