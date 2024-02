Une soupe populaire en réalité virtuelle à Québec

Le 25e Mois Multi, événement phare du paysage culturel de Québec, bat son plein. Parmi cette foisonnante programmation, une œuvre interactive de réalité virtuelle, à travers une soupe populaire! C’est le concept développé par l’artiste de Québec, Catherine Bélanger.

Réalisée à partir de vidéos 360 degrés, l’artiste désirait créer des connexions à travers deux niveaux de réalités, soit celui de la soupe populaire (visible avec le casque) et celui des visiteurs dans la pièce (à la Charpente des fauves). Catherine Bélanger se penche sur les rituels de la rencontre et du don.

On devient usager de la soupe avec notre plateau.

Ouvrir en mode plein écran Les Délices est une œuvre interactive en réalité virtuelle, réalisée à partir de vidéos en 360 degrés dans une soupe populaire de Québec. Photo : Fournie par Catherine Bélanger

La poésie se mêle à l’expérience, là où l’environnement virtuel mélange le dessin et le réel. Plusieurs individus font la file en attendant d’être servis, d’autres mangent à leur table. C’est en observant la scène qu’il est possible de croiser le regard d’une de ces personnes. Lorsque le visiteur établit une connexion visuelle, de la musique émerge alors et des traces colorées sont projetées sur les murs de l’établissement. Les autres visiteurs sont alors témoins de ces rencontres.

Je veux qu’on voit l’importance de petits moments futiles du quotidien , dit-elle.

Ces spectres de lumières s'accumulent au fil des jours pour s’amplifier sur les murs de la Charpente des fauves. Plus il y aura de visiteurs et de connexions, plus il y aura d’images projetées.

Ouvrir en mode plein écran Une scène en «fish-eye» où des personnes mangent à des tables. Photo : Fournie par Catherine Bélanger

La soupe populaire a été filmée à la Maison Mère-Mallet, où plus de 40 000 personnes sont servies chaque année.

L’expérience de l'œuvre interactive Les Délices est ouverte gratuitement aux visiteurs jusqu’au 25 février à la Charpente des fauves.