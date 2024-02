Après deux ans de guerre, l’Ukraine fait face au défi de la mobilisation

Un matin de semaine, un groupe de militaires s'installe aux abords d’une station de métro de Kiev.

Leur mission : aborder les hommes en âge de combattre et s’assurer que les autorités disposent de leurs coordonnées.

Après deux ans de guerre, les files d’attente qui s’étaient créées devant les centres de recrutement après l’invasion russe de 2022 ont disparu. Recruter est une tâche ardue.

Beaucoup de gens nous fuient. Ils marchent et voient que nous portons un uniforme militaire et font demi-tour , admet Andreï Zouchivsky, un des soldats.

Il blâme la propagande russe qui, selon lui, diffuse des informations sur les réseaux sociaux à propos de méthodes parfois douteuses d’agents de recrutement ukrainiens pour enrôler de nouveaux soldats.

Ouvrir en mode plein écran Andreï Zouchivsky admet que certaines personnes tentent d'éviter de croiser des militaires responsables du recrutement. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Pourtant, Andreï Zouchivsky assure qu'il aborde les hommes avec calme et leur explique qu’être recruté ne signifie pas nécessairement être envoyé au front. Médecins, techniciens, chauffeurs, employés administratifs : au sein des forces ukrainiennes, les besoins sont partout.

Depuis le début de la guerre, l'Ukraine n’a pas déclaré de mobilisation générale. En plus d’une conscription sélective, les hommes âgés de 18 à 60 ans ont l’obligation d’être inscrits auprès des autorités et de ne pas quitter le pays.

En décembre dernier, le président Volodymyr Zelensky avait révélé que ses services estimaient à 450 000 ou 500 000 personnes le nombre de recrues nécessaires pour faire face aux troupes russes.

Ouvrir en mode plein écran Des passants doivent montrer des pièces d'identité aux représentants des forces armées ukrainiennes responsables du recrutement. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Offrir du répit à des soldats épuisés

Une vague de mobilisation permettrait aussi de relever des soldats épuisés, dont certains sont dans les tranchées depuis près de deux ans.

La durée du service dans l’armée, ça devient de plus en plus lourd , témoigne Pavlo Matyoucha, qui est retourné à la vie civile après s’être porté volontaire et avoir servi pendant seize mois. Père de famille nombreuse, il a droit à une exemption.

Cela peut causer de la fatigue qui peut nuire à notre capacité de nous défendre. Ce n’est pas seulement une question de solidarité : c'est aussi une question très technique quant à notre aptitude à combattre.

Ouvrir en mode plein écran Après avoir servi pendant seize mois, Pavlo Matyoucha est retourné à la vie civile. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Pour regarnir les rangs de l’armée, le Parlement ukrainien a adopté en décembre une loi qui modifierait les critères de la conscription, faisant passer l'âge minimum de 27 à 25 ans. Les amendes et les peines de prison pour les personnes qui évitent une convocation militaire seraient augmentées.

Cette loi, qui doit obtenir le sceau présidentiel pour entrer en vigueur, fait l’objet de débats dans le pays.

Devant l’université Taras Tchevchenko, où les cours ont été interrompus en raison du déclenchement d'une alerte aérienne, Lisa, une étudiante en droit, reconnaît que la mobilisation est importante puisque l’Ukraine ne dispose pas d’autant de monde que la Russie .

Ouvrir en mode plein écran Des étudiants doivent quitter l'université Taras Tchevchenko en raison d'une alerte aérienne. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

N’empêche : elle estime que les autorités devraient peut-être mieux expliquer comment elles veulent procéder .

À 18 ou 19 ans, ses amis et elle ne sont pas en âge d’être mobilisés, mais Lisa admet que cette question controversée s’invite nécessairement dans les discussions.

Le journaliste Volodymyr Yermolenko, rédacteur en chef du site Ukraineworld, dit également constater une tension qui augmente à ce sujet. Je pense que le gouvernement a fait une erreur en amorçant cette discussion aussi tard , ajoute-t-il.

Il aurait fallu commencer ce débat et adopter la loi de mobilisation beaucoup plus tôt, à partir de 2022, quand les Russes ont commencé leur mobilisation.

Ouvrir en mode plein écran Une des nombreuses affiches qui font la promotion des forces armées ukrainiennes à Kiev. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Le front et la ville, deux mondes en décalage

Pendant que le débat se poursuit à Kiev et dans les autres villes du pays, les soldats, parfois épuisés, poursuivent les combats sur un front où la situation est difficile.

Les gars, les filles, tout le monde est fatigué , lance Natalia, une médecin de combat, qui profite d’un congé des zones d'hostilités pour venir se recueillir sur la tombe de Ruslan, un camarade de 37 ans mort il y a deux mois.

Tout comme la Russie, l’Ukraine ne divulgue pas ses pertes, mais les fleurs déposées sur des tombes fraîchement recouvertes de terre dans les différents cimetières du pays témoignent de lourdes pertes.

Il m’est beaucoup plus facile d’être ici, parmi les morts, que parmi les vivants , admet Natalia.

Quand elle rentre à Kiev, elle se dit troublée par les scènes de la vie quotidienne auxquelles elle assiste.

Ouvrir en mode plein écran Natalia, médecin de combat, est venue rendre hommage à son camarade Ruslan, mort il y a un peu plus de deux mois. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Mis à part les affiches qui font la promotion de l'enrôlement et les sirènes d’alertes aériennes occasionnelles, les habitants de la capitale mènent des vies quasi normales dans les circonstances.

Il semble que les gens ne comprennent pas ce qui se passe, que c’est comme une réalité parallèle pour eux , déplore Natalia, qui explique que c’est pourtant grâce à ses frères et sœurs d’armes que les autres Ukrainiens peuvent jouir d’une sécurité relative.

Déterminée à défendre son pays, Natalia se dit impatiente de retourner au front, la semaine prochaine. Quand pourra-t-elle compter sur des renforts? Pour l’instant, la réponse est inconnue.