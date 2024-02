Une dame de 81 ans est décédée au CHSLD Cooke à Trois-Rivières en juin dernier parce que son bracelet d’identification aurait été trop serré, provoquant un effet garrot. La situation a provoqué une compression vasculaire et généré des complications qui lui ont été fatales.

C’est la conclusion à laquelle en arrive la coroner Marie-Ève Dagenais, qui souligne dans son rapport que le décès est accidentel.

La dame souffrait de la maladie d’Alzheimer et avait une condition de santé précaire. Elle avait intégré le CHSLD Cooke quelques semaines au préalable et portait son bracelet en raison d’un trouble neurocognitif qui l'empêchait de s’identifier.

Chronologie des faits

Dans son rapport, la coroner établit la chronologie des faits. Elle indique que le 8 juin, une infirmière auxiliaire avait constaté que la main droite de la dame était enflée, bleutée et froide, qu’elle avait sectionné le bracelet, une manoeuvre qui a toutefois coupé aussi accidentellement la peau du poignet de la dame en deux endroits, causant deux coupures d’un centimètre chacune.

Publicité

L'infirmière a rempli un rapport pour le signaler, mais l’état de la patiente s’est dégradé dans les jours suivants, souligne toujours le rapport de la coroner, ajoutant que le lendemain, la main de la dame était rendue noire, que les complications s'étaient étendues à son avant-bras et qu’un chirurgien à distance avait signifié qu’aucun geste chirurgical n'était susceptible d’améliorer la condition de la patiente.

Le 12 juin, on constate que la dame présente des signes d’infection et que sa température est élevée, poussant le personnel, en accord avec la famille, à lui offrir des soins de confort. Son décès suivra quatre jours plus tard.

Même si elle conclut à un décès accidentel, la coroner Dagenais recommande que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), qui gère le CHSLD Cooke, analyse la qualité des soins prodigués et mettent en place des mesures appropriées pour améliorer la qualité des soins en pareilles circonstances.

Signalement tardif

La coroner déplore par ailleurs le fait que le décès a été signalé de manière tardive, empêchant la possibilité de demander une analyse additionnelle, ce à quoi le CIUSSS MCQ répond qu’ après le décès, une équipe indépendante de la direction de la qualité des soins et services a rapidement effectué une analyse interne qui a par la suite mené à signaler le décès de la dame au Bureau du coroner.

Publicité

Au CIUSSS MCQ , personne n’a voulu accorder d'entrevue sur le sujet, mais par voie de communiqué, une porte-parole souligne qu’ avant même de recevoir le rapport du coroner, nous avons mis en place certaines mesures afin d’éviter qu’une telle situation se reproduise, notamment des rappels et des suivis aux équipes de vérifier l’ajustement du bracelet lors de la pose à l’admission; de faire la vérification de l’état du bracelet d’identification lors du bain et de faire la révision de la pertinence du port du bracelet aux trois mois.

Une situation qui soulève de questions

Le président du Conseil de la protection des malades, M. Paul Brunet, ne va pas jusqu'à parler de négligence, mais considère qu’il y a là de l’ignorance sur les conditions cliniques et sur le dossier de la patiente.

Ouvrir en mode plein écran Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada

Dans le dossier, les informations étaient claires et auraient dû alerter quiconque en a pris connaissance, laisse-t-il entendre.

C'est un peu anormal que quelqu’un meure parce qu’il y avait un problème de serrement à son poignet à cause du bracelet.

Il souligne le fait que la coroner suggère une meilleure connaissance. Est-ce que des professionnels en soins qui ont été consultés, qui ont vu cette dame-là, ne devraient pas être rappelés à l'ordre? , questionne-t-il.

Il appuie par ailleurs sur l’importance de l’imputabilité. Quand on lit les recommandations de la coroner, on se rend bien compte qu’on ne peut pas blâmer personne, mais on tourne autour , dit-il.