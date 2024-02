La limite de vitesse sur une portion de la route 139 à Drummondville est abaissée

Sommé par la Ville de Drummondville de trouver une solution pour améliorer la sécurité sur la route 139 dans le secteur du boulevard Tourville, le ministère des Transports du Québec (MTQ) pose un geste concret. La vitesse passe de 90 à 80 km/h à l'approche de l'intersection.

Une nouvelle signalisation vient d'ailleurs d'être installée pour en aviser les automobilistes.

Il y a également deux projets d’installation de feux de circulation. C'est la préparation de projets en vue d'implanter un feux de circulation à l'intersection du boulevard Tourville et de la route 139, et un second à l'intersection de la route 139 et des bretelles de l'autoroute 55 , indique la porte-parole du MTQ, Roxanne Pellerin.

Selon les données officielles du ministère, sept accidents ont été répertoriés à cette intersection entre 2018 et 2021. D'autres sont toutefois survenus depuis, notamment en mai dernier.

C'est d'ailleurs à la suite de ce dernier accident que la mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste, avait exprimé ses préoccupations. Elle avait alors affirmé que le feu clignotant destiné à ralentir les usagers de la route à cet endroit semblait insuffisant.

Malgré les tentatives de Radio-Canada, personne à la Ville de Drummondville n'a encore commenté l'adoption de ces mesures.