Alors que la session parlementaire à Victoria, en Colombie-Britannique, commencera le mardi 20 février, par la lecture du discours du Trône, le premier ministre David Eby, a déjà donné quelques pistes sur ses priorités, lors d'une rencontre citoyenne dans le canton de Langley, jeudi dernier. Il a aussi confirmé qu’une vingtaine de projets de loi seront déposés ce printemps.

En premier lieu, il s'est exprimé sur la nécessité du logement abordable et d'améliorer l'accès aux services de santé.

Comme [dans le canton de] Langley, nous voulons des communautés où vous pouvez bâtir une bonne qualité de vie, c’est-à-dire que vous pouvez acheter un logement abordable pour vous et votre famille, que vous pouvez avoir accès à des services de qualité en santé et à un médecin de famille.

David Eby a également mis l’accent sur la sécurité publique faisant allusion à la loi déposée l’automne dernier pour restreindre la consommation de drogues illicites dans les endroits publics. La loi a été invalidée par la Cour et le Nouveau Parti démocratique (NPD) a porté cette décision en appel.

Vos communautés doivent être sécuritaires et les personnes qui sont dans le besoin ont le droit à des services pour les aider , précise le premier ministre.

La sécurité des enfants est aussi un des dossiers que son gouvernement voudrait aborder durant la session parlementaire. David Eby et la ministre de la Justice, Niki Sharma, ont fait allusion au cours des dernières semaines à un projet de loi qui rendra les médias sociaux, comme Meta, imputables, lors de cas de sextorsion en ligne ou de vente de produits de nicotine à des mineurs.

La province a aussi récemment décidé de restreindre l’accès au cellulaire à l’école dès la rentrée de septembre.

Le premier ministre promet également plus de soutien aux aînés, sans donner plus de précision.

Aider les Britanno-Colombiens

Le discours du Trône, qui sera lu par la lieutenante-gouverneure générale Janet Austin, sera aussi une fenêtre sur la plateforme électorale du Nouveau Parti démocratique, selon Nicolas Kenny, analyste politique et professeur au département d'histoire à l’Université Simon Fraser.

Pour le moment, les élections sont prévues le 19 octobre 2024.

Il estime que le NPD fera allusion à plusieurs mesures ciblées pour aider les plus vulnérables et la classe moyenne à faire face à l’inflation. Avec les élections qui approchent, on sent que le NPD veut toucher un plus grand nombre de personnes , dit M. Kenny.

L’analyste politique donne en exemple le programme BC Builds, dévoilé le 13 février, qui vise les locataires de la classe moyenne dont le revenu se situe entre 84 000 $ et 192 000 $.

Par ailleurs, une note de la ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation, Josie Osborne, obtenue par le parti de l’opposition BC United, indique que le NPD tente de trouver une mesure attrayante en lien avec la taxe carbone, comme le gel de factures de BC Hydro.

L'environnement risque tout de même d'être le grand oublié, prévoit Nicolas Kenny. Si David Eby en fait mention, ce sera pour parler de la transition vers une économie verte. Notamment, la Colombie-Britannique a à l'oeil l'hydrogène, le GNL, les minéraux critiques et l'achèvement du barrage hydroélectrique du Site C.

Les mesures qui seront annoncées dans le discours du Trône seront quantifiées jeudi lors du dépôt du budget.

Le ministre du Logement, Ravi Kahlon, a d'ailleurs confirmé que la taxe sur la revente précipitée d'un bien immobilier sera introduite dans le budget pour décourager la spéculation.

Nous avons vu les prévisions de la ministre des Finances en novembre dernier. Le NPD n’a pas peur d’un budget déficitaire, mais il n’a pas non plus beaucoup de marge de manœuvre.

Et le défi du NPD sera là. Durant cette année électorale, ce dernier voudra aider davantage sa population à faire face au coût de la vie. Mais en même temps, il doit tenir compte de son déficit évalué, pour le moment, à 5,6 milliards de dollars. Sans parler du contexte économique sombre tracé par les économistes.