Deux jeunes inculpés après les tirs au défilé du Super Bowl

Deux mineurs ont été inculpés dans la ville de Kansas City après les tirs qui ont fait un mort et une vingtaine de blessés mercredi pendant le défilé en l'honneur des Chiefs, champions du Super Bowl.

Écroués dans un centre de détention pour mineurs délinquants, ces deux suspects, dont l'identité n'a pas été communiquée, sont pour l'instant poursuivis pour détention d'arme et refus d'obtempérer.

Toutefois, des charges supplémentaires sont attendues dans l'avenir, alors que se poursuit l'enquête de la police de Kansas City , a précisé un communiqué du tribunal du comté de Jackson, qui englobe une partie de Kansas City, dans l'État du Missouri.

La police recherche d'autres personnes qui pourraient avoir été impliquées et appelle les témoins, les victimes et les personnes disposant d'une vidéo sur leur téléphone à se manifester.

Les victimes

Une femme, mère et disc-jockey populaire, est morte dans la fusillade alors que le défilé et le rassemblement se terminaient; 22 autres personnes ont été blessées, dont plus de la moitié étaient des mineurs.

Vendredi, deux victimes étaient toujours dans un état critique et une dans un état grave. La plupart des mineurs blessés sont sortis de l'hôpital et devraient se rétablir.

Néanmoins, le rétablissement émotionnel ne fait que commencer dans une communauté horrifiée à l'idée que deux mineurs puissent causer un tel traumatisme. La police croit qu'une dispute entre plusieurs personnes a conduit à la fusillade.

Les forces de l'ordre avaient interpellé et placé en garde à vue trois personnes, avant de relâcher l'une d'entre elles.

Une victoire amère

Les Chiefs avaient remporté dimanche leur troisième Super Bowl en cinq ans, battant les 49ers de San Francisco 25-22, en prolongation.

Mercredi, l'équipe gagnante a défilé en autobus rouge à impériale dans la plus grande ville du Missouri. Le défilé s'est terminé par un rassemblement devant l'immense gare Union. C'est là que les coups de feu ont retenti.

Un grand nombre de gens pensaient entendre des feux d'artifice. Finalement, certains se sont cachés pour se mettre à l'abri. D'autres ont sauté par-dessus les barrières et couru, plusieurs avec des enfants.

Au-delà des blessures par balle, plusieurs personnes ont été soignées dans des hôpitaux pour des blessures subies dans la cohue. Il y a eu tellement d'effets personnels laissés sur les lieux que la police a ouvert un site pour que les gens puissent tenter de retrouver ce qu'ils avaient laissé derrière.

La fusillade s'est produite malgré la présence de plus de 800 policiers dans le secteur, y compris au sommet des bâtiments environnants, a déclaré le maire Quinton Lucas, qui était présent avec sa femme et sa mère, et qui a couru pour se mettre en sécurité lorsque les coups de feu ont retenti.

Kansas City est depuis longtemps aux prises avec la violence armée. En 2020, elle figurait parmi les neuf villes ciblées par le département fédéral de la Justice dans le but de réprimer les crimes violents. En 2023, la Ville a égalé un record de 182 homicides, dont la plupart impliquaient des armes à feu.

Avec les informations de Agence France-Presse et Associated Press