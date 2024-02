Un nouveau programme qui va commencer bientôt à l’Université Acadia, à Wolfville en Nouvelle-Écosse, a pour objectif d’augmenter le nombre d’enseignants noirs dans les écoles de la province.

L’université a établi un partenariat avec l’Institut d’apprentissage Delmore Buddy Daye pour créer un programme de baccalauréat en éducation afrocentrique.

Acadia indique que l’objectif est de rectifier la sous-représentation des éducateurs noirs dans le système d’écoles publiques en Nouvelle-Écosse.

Le programme est destiné aux personnes noires qui œuvrent comme travailleurs de soutien aux élèves dans les écoles de la province, leur offrant un soutien financier pour faire la transition vers une carrière d’enseignant dans le système scolaire public , écrit l’université dans un communiqué, vendredi.

Acadia accueillera sa première cohorte de 25 étudiants en septembre.

Outre le fait qu’il est destiné aux personnes noires, le nouveau programme a les mêmes critères d’admission que le baccalauréat en éducation à la même université.

L’éducation afrocentrique est centrée sur le savoir, l’histoire, les cultures, les valeurs, les expériences vécues et la vision du monde des peuples africains, ce qui nous permet d’offrir aux étudiants une expérience d’apprentissage transformatrice qui aura un impact positif sur leurs communautés et sur la profession d’enseignant , a déclaré Késa Munroe-Anderson, professeure adjointe à la faculté d’éducation de l’Université Acadia.

Le nouveau programme accueillera ses premiers étudiants en septembre. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

On sait qu’on a besoin de plus d’enseignants dans le système, en général, et on sait qu’on a besoin d’enseignants noirs, Afro-Néo-Écossais ou de descendance africaine , a indiqué en entrevue vendredi la cheffe de la direction de l’Institut Buddy Daye, Sylvia Parris-Drummond.

Nous sommes intéressés par l’expertise et l’expérience que ces personnes ont déjà démontrées au quotidien dans le système éducatif en Nouvelle-Écosse , dit-elle. Des travailleurs du système scolaire ont déjà manifesté leur intention de s’inscrire, a-t-elle ajouté.

Sylvia Parris-Drummond dit que l’université et l’institut vont travailler avec les centres régionaux d’éducation à travers la province, pour que ces futurs enseignants aient des occasions d’emploi, une fois leur diplôme en poche.