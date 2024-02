EN MODE SOLUTIONS - Voici les liens vers les sujets présentés à l'émission « C'est encore mieux l'après-midi ».

Au menu cette semaine :

Voiture, électrification, et agriculture - En mode solutions.

Le coût des voitures : 60 % des Américains n'auraient plus les moyens d'acheter et d'entretenir une voiture.

Électrification : Des bornes de recharge alimentées par des panneaux solaires pourraient être installées là où le réseau électrique n'est pas accessible.

Agriculture : Des fermes plus modernes et plus connectées branchées à un réseau haute vitesse.

Les voitures neuves et usagées coûtent de plus en plus cher.

La classe américaine moyenne ne peut plus se payer de voiture (Newsweek via le Courrier international) (Nouvelle fenêtre)

À l’heure où il faut souvent débourser au minimum 30 000 $ pour obtenir une voiture, 60 % des ménages américains n’en auraient pas les moyens.

Pour les voitures électriques, la taille a aussi son importance (New York Times via le Courrier international) (Nouvelle fenêtre)

Même électrique, un gros pick-up ne vaut pas mieux pour la planète qu’une petite voiture à essence.

Ouvrir en mode plein écran Une filiale d'Hydro-Québec teste une borne de recharge alimentée par des panneaux solaires. Photo : Radio-Canada

Une borne de recharge rapide autonome (Le Soleil) (Nouvelle fenêtre)

Elle a la particularité d’être branchée à un système de stockage, utilisant plusieurs batteries automobiles en seconde vie.

Ouvrir en mode plein écran Une nouvelle invention permet de ramasser et de déposer plus rapidement des cônes orange. Photo : Radio-Canada

Une première machine automatique qui peut ramasser 250 cônes par heure (Journal de Québec) (Nouvelle fenêtre)

Ils se font mal au dos à force de transporter des cônes. Je me suis dit que c’est possible de leur faire une machine pour leur simplifier la vie.

Ouvrir en mode plein écran Le robot-tracteur est développé par le fabricant de bornes de recharge électrique Elmec de Shawinigan. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

De la ferme à l’usine, Internet donne un nouveau souffle aux communautés rurales (Radio-Canada)

Loin de couvrir l’ensemble du territoire, les réseaux bâtis par les entreprises de télécommunications au fil du temps ont laissé une couverture Internet morcelée au pays.

Des robots en agriculture (L'Actualité) (Nouvelle fenêtre)