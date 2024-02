Mort de Navalny : retour sur un combat parsemé d’embûches

Qualifié d’« ardent défenseur de la démocratie et des libertés du peuple russe » par Justin Trudeau, Alexeï Navalny a mené pendant plus d’une décennie une lutte contre la corruption russe. Après avoir été empoisonné et incarcéré à plusieurs reprises, il a finalement payé de sa vie son combat contre le président russe, Vladimir Poutine.

Né à Butyn le 4 juin 1976, Navalny s’est inscrit dans la grande lignée des gens qui se sont battus pour une Russie libre , a affirmé Morvan Lallouet, co-auteur de sa biographie, L'homme qui défie Poutine, en entrevue à Radio-Canada. Malgré sa mort, la fondation anticorruption qu’il a créée demeure active à l’étranger. Une preuve de son influence, selon Morvan Lallouet.

Trois peines de prison

Alexeï Navalny, mort à 47 ans dans une prison de Sibérie, avait été condamné trois fois à la prison, des condamnations qu’il avait qualifiées de politiquement motivées .

Publicité

La première fois, le 18 juillet 2013, Navalny a été reconnu coupable de détournement de fonds au détriment de Kirovles, une exploitation forestière de la région de Kirov, dans l'ouest de la Russie. Il a été condamné à cinq ans de prison, mais le procureur a exigé sa libération dans l’attente d’un appel. Le tribunal supérieur l'a condamné ensuite à une peine avec sursis.

En août 2020, il a été empoisonné en Sibérie lors de la campagne d’élections régionales. À la demande de son entourage et avec l’accord du Kremlin, on l'a transféré en Allemagne où il a été soigné.

Berlin a conclu à un empoisonnement par une substance de type Novitchok , un agent neurotoxique développé à des fins militaires à l'époque soviétique en septembre.

Ouvrir en mode plein écran En 2020, l'opposant russe Alexeï Navalny avait publié sur Instagram cette photo de lui avec son épouse et ses enfants de son lit d'hôpital où il récupérait d'un présumé empoisonnement. (Photo d'archives) Photo : Associated Press

Il est retourné en Russie, mais dès son atterrissage au pays, le 17 janvier 2021, il a été arrêté à nouveau. Cette fois, on l'a condamné à neuf ans de prison pour escroquerie et outrage à magistrat .

Deux jours plus tard, son entourage a publié sur YouTube une enquête qui exposait Poutine pour avoir construit un palais sur les bords de la mer Noire. L'enquête a eu des dizaines de millions de vues sur le site Internet. Le président lui-même a démenti cette information.

Le 2 février 2021, son ancien sursis est devenu une sentence ferme de deux ans et demi.

Ouvrir en mode plein écran L'opposant russe Alexeï Navalny assiste à une audience du tribunal pour faire appel de la décision du tribunal de transformer sa peine avec sursis en une véritable peine de prison. (Photo d'archives) Photo : Reuters / MAXIM SHEMETOV

Le 4 août 2023, on l'a condamné à une peine de 19 ans pour extrémisme . Lors de ce procès, il a qualifié la guerre qui oppose la Russie à l’Ukraine de la guerre la plus stupide et la plus insensée du XXIe siècle .

Publicité

En décembre dernier, Alexeï Navalny était réapparu dans une colonie pénitentiaire de Kharp, dans l'Arctique russe, après que ses proches eurent été sans nouvelles de lui pendant près de trois semaines.

Un parcours politique sans répit

En 2007, Alexeï Navalny avait été exclu du parti d'opposition libéral Iabloko pour ses prises de position ultranationalistes. Selon Morvan Lallouet, son association au nationalisme russe d’extrême droite pourrait avoir été une tentative opportuniste pour rendre le libéralisme plus populaire en Russie .

La veille du verdict de sa condamnation en 2013, Navalny s'était présenté comme candidat à la mairie de Moscou. Il avait terminé deuxième avec 27,2 % des voix. Le maire sortant, qui bénéficiait de l’appui de Vladimir Poutine, était Sergey Sobyanin. C'est lui qui occupe encore ce poste aujourd’hui.

Le Parti du progrès que Navalny dirige alors a été interdit en 2015.

En 2018, Alexeï Navalny a aussi été candidat à la présidentielle. La commission électorale l'a déclaré inéligible à cause de sa condamnation pour détournement de fonds en 2013.

Ouvrir en mode plein écran Alexeï Navalny sur un plateau de télévision en 2017. (Photo d'archives) Photo : The Associated Press / Pavel Golovkin

Notoriété auprès de la jeunesse

Alexeï Navalny a obtenu un diplôme en droit des affaires de la Peoples Friendship University en 1998 ainsi qu’une bourse de Yale en 2010. Il s’est d’abord concentré sur la corruption, réclamant la transparence des politiciens et des entreprises russes. Ses recherches l’ont amené à devenir actionnaire dans les sociétés pétrolières et gazières russes.

Il a établi sa notoriété en 2011 et en 2012 par sa collaboration à l’organisation de manifestations d’opposition.

Pendant les années 2010, il a diffusé sur YouTube des enquêtes vidéo virales qui dénonçaient la corruption du gouvernement russe.

Morvan Lallouet déclare que Navalny a su comment s'adresser au peuple russe [à l’aide de YouTube et de son blogue notamment] . Il est devenu populaire auprès de la jeunesse russe, mais a peiné à exercer la même influence sur la population russe transgénérationnelle.

Ouvrir en mode plein écran L'enquête d'Alexeï Navalny sur la propriété du président Poutine sur les rives de la mer Noire a été vue plus de 47 millions de fois sur YouTube. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / ALEXANDER NEMENOV