Nostalgie attendue au Colisée Vidéotron

Une vingtaine d’anciens joueurs des Canadiens de Montréal et des Nordiques de Québec s’affronteront dans un match amical au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières.

Des figures marquantes du hockey au Québec seront de retour sur la glace. Et nul autre que Yvon Lambert et Michel Bergeron prendront place derrière les bancs des joueurs.

Les gens vont avoir du bon hockey. Les gars patinent, les gars prennent ça à cœur et ils ne veulent pas décevoir le public , lance l’ancien entraîneur-chef de la Ligue nationale de hockey (LNH), Michel Bergeron.

Ouvrir en mode plein écran Michel Bergeron sera derrière le banc des anciens joueurs des Nordiques de Québec. Photo prise à la basilique Marie-Reine-du Monde à Montréal, Québec, Canada Sur la photo: (Gauche à droite) MICHEL BERGERON 2022/05/03 3 mai 2022 Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

D'anciens joueurs professionnels comme Alain Côté, Steven Finn et Lucien Deblois feront notamment partie de l’alignement des Nordiques samedi à Trois-Rivières, confirme-t-il.

C’est des gars en forme, vous allez voir. Pour ceux qui seront présents demain, c’est des gars en forme, mais pas comme ils étaient à l’époque.

Steven Finn, Mathieu Dandenault, Patrice Brisebois et Gilbert Delorme seront des joueurs à surveiller, selon Michel Bergeron.

Steven Finn est dans une forme formidable. Quand il jouait pour moi, c’était l’athlète le plus en forme et il l’est encore , dit-il. Gilbert Delorme, il a l’air d’un gars de vingt ans , ajoute l’ancien entraîneur-chef des Nordiques de Québec.

De quoi faire raviver les souvenirs

Et moi de mon côté, de retourner à Trois-Rivières, c’est toujours un plaisir , raconte Michel Bergeron. D’ailleurs, le 10 janvier prochain marquera 50 ans depuis sa nomination comme entraîneur-chef des Draveurs de Trois-Rivières.

Il est demeuré au sein de l’équipe de hockey pendant six ans avant de prendre la tête des Nordiques de Québec.

Ce sont des périodes que je ne peux pas oublier. Je ne peux pas l’oublier parce que les gens n'arrêtent pas de l’oublier non plus.

Il se rappelle avoir fait un match de retrouvailles il y a une dizaine d'années. On avait eu une série d’anciens Nordiques contre d’anciens Canadiens. On avait joué au Centre Bell et au Colisée de Québec à l’époque, les gars étaient plus jeunes, par exemple. Tout le monde vieillit , s’exclame-t-il.