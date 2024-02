Une Fransaskoise lance une chanson sur Maurice Paquin, animateur du Festival du Voyageur

Alors que débute le Festival du Voyageur au Manitoba, vendredi soir, la Fransaskoise Isabelle Mercier lance une version enregistrée et multiinstrumentale de la chanson Maurice Paquin, qu'est-ce tu deviens. Cette piste se veut un hommage à cet ancien animateur du Télé-Relais, qui a popularisé le fameux HÉHO!.

« Maurice Paquin est arrivé un peu par hasard dans ma vie. Je fais de la musique sur la plateforme de streaming [diffusion en continu] Twitch. Un de ces fameux dimanches, il y a quelqu'un qui me dit `: ''Hey, je sais que tu es dans l'Ouest canadien, je sais que tu fais de l'humour, c'est impossible que tu ne connaisses pas ce monsieur-là'' », raconte l'auteure-compositrice-interprète, qui fait de la musique humoristique.

Pour moi, ça a vraiment été une découverte, et ça été le début d'une aventure. Je me suis mis à chercher sur lui, et je me suis rendu compte qu'il a disparu de la vie culturelle à un certain moment , poursuit Isabelle Mercier.

Elle raconte avoir tenté de le retrouver sur Facebook et qu'il y avait peu d'information sur lui dans Internet.

Sur Twitch, avec une gang de trippeux de vinyles , elle a pu écouter l'album La garantie, que Maurice Paquin a lancé au début des années 80. Par la suite, elle s'est procuré cet objet.

Musicalement, c'est très bon. Et il y a des gens qui ont collaboré à cet album, qui sont devenus importants dans l'industrie musicale par la suite , souligne Isabelle Mercier. Maurice, il est éclectique. Il a une présence scénique hors du commun. Il possède la scène et a une énergie débordante. Je me demande si aujourd'hui, il a cette même vibe [énergie].

Maurice Paquin, à l'origine de la popularité du Hé Ho!

Maurice Paquin était auteur-compositeur-interprète. Il a animé le Télé-Relais, de Radio-Canada pendant de nombreuses années.

Selon le site du Festival du Voyageur, il a popularisé le cri de ralliement du Festival du Voyageur. Tout le monde est de bonne humeur, donnez-moi un grand Hé Ho! , disait-il.

Ouvrir en mode plein écran Maurice Paquin lors d'une prestation en Saskatchewan en 1979. Isabelle Mercier, s'est dite impressionnée par sa présence scénique. Photo : Radio-Canada

Selon le site Internet de l'historien de l'art franco-manitobain Bernard Mulaire, Maurice Paquin, né au Manitoba a entamé sa carrière musicale dans l'est et est revenu du Québec se faire connaître dans l'Ouest.

Étant une amoureuse de l'œuvre de Maurice , pour Isabelle Mercier, le Festival du Voyageur est un pèlerinage .

Je serai parmi vous cette fin de semaine pour m'amuser parmi les festivaliers , affirme-t-elle. À la cabane à sucre, avec un bon spectacle traditionnel, c'est pas mal là que tu risques de me retrouver.

Elle ajoute, sourire en coin, qu'elle se promet aussi quelques verres de caribou.

Isabelle Mercier avait notamment présenté la chanson Maurice Paquin, qu'est-ce que tu deviens lors du concours musical Nouvelle Scène pour donner une chance aux artistes d'expression française de la relève en Saskatchewan. L’artiste fransaskoise participera à la tournée Chant’Ouest

Selon un communiqué de presse, la chanson a été enregistrée au studio Rec Hall Studios, à Saskatoon, en collaboration avec Andrew Taylor à la batterie et du multi-instrumentiste du groupe The Pxrtals, Lévi Soulodre.

La chanson est disponible sur toutes les plateformes de diffusion en plus d'être distribuée par l’Association des professionnels de la chanson et de la musique.

Même si sa quête pour retrouver Maurice Paquin n'a rien donné jusqu'à présent, Isabelle Mercier sait que c'est ce mystère qui fait aussi le charme du personnage.