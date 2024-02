Qui a dit que les métiers technologiques n'étaient qu’une affaire d’hommes? Stéphanie Jecrois, cofondatrice de Technovation Montréal, un organisme qui initie les jeunes filles à la création d’applications mobiles et de jeux vidéo, travaille tous les jours à déconstruire ce mythe à la source. Portrait.

Née en Haïti de parents entrepreneurs, Stéphanie Jecrois avait moins d’un an lorsque sa famille a posé ses bagages au Québec. J’ai vraiment les deux cultures, québécoise et haïtienne. Et j’ai eu plusieurs fois l’occasion de retourner en Haïti pour visiter ma famille et me reconnecter à mes racines.

Habitée par une grande curiosité et un désir profond d'établir des liens avec les gens, celle qui rêvait d’abord d’ingénierie ou de biochimie, a finalement trouvé chaussure à son pied en étudiant en administration et en communication marketing.

Sa carrière a débuté en agence, puis elle a rejoint les rangs de la Ville de Montréal, où elle a travaillé pendant plus de 15 ans dans plusieurs équipes, des communications aux relations internationales en passant par le bureau du design.

Jusqu’ici, rien ne laissait présager une carrière en technologie pour Stéphanie Jecrois. Je ne connaissais personne dans ma famille immédiate qui travaillait dans ce domaine.

Mais en 2013, un appel du consulat général des États-Unis à Montréal a changé le cours des choses. Avec cinq autres femmes, elle a été invitée à participer à un programme d’étude dans le pays voisin, lors duquel un arrêt était prévu à San Francisco, dans la Silicon Valley.

Une rencontre déterminante

Sa rencontre avec l’ambassadrice de Technovation Anar Simpson, une Canadienne établie à San Francisco depuis des années, a été déterminante. C’est grâce à cette femme qu’elle a entendu parler pour la première fois de ce concours international de développement d’applications mobiles pour les jeunes filles.

Dans ce programme, qui compte plusieurs chapitres à l’international, des filles de 10 à 18 ans créent de A à Z une application mobile à valeur sociale, de l’idéation aux études de marché. Elles se réunissent des soirs et fins de semaine pendant cinq mois, reçoivent l’accompagnement de pros de l’industrie, et développent leur prototype.

Technovation Montréal compte sur des femmes mentores, mais aussi des hommes, car Stéphanie Jecrois croit aux alliés : « Veut, veut pas, les filles vont se retrouver dans un milieu à prédominance masculine. Ça tend à changer, mais c'est bien qu'elles sentent qu'elles y ont leur place ». Photo : Denise Barria

Les filles dont l’application aura retenu l’attention du jury seront invitées à la défendre auprès de géants de la techno dans la Silicone Valley, dans l’espoir de remporter une bourse pour mener leur projet à terme.

Ce concept a totalement séduit Stéphanie Jecrois. Je trouvais que de stimuler l’intérêt des filles pour la technologie et pour l’entrepreneuriat, mais dans un aspect très concret et pratique, donc qui n’est pas que d’apprendre à coder, mais bien de mener un projet avec les deux mains dedans, était une idée géniale.

Elle a donc accepté d’importer le programme au Canada. Ainsi, en 2014, le volet montréalais de Technovation accueillait sa première cohorte. Et, cinq mois plus tard, naissaient les premiers prototypes conçus par les participantes.

Point de bascule

Ces dernières années, des filles de Technovation Montréal ont notamment créé un prototype permettant de repérer les plans d’eau baignables en canicule. Un autre prototype offrait d’aider les femmes victimes de violence conjugale.

Récemment, deux sœurs qui ont participé au programme ont créé leur entreprise, et réussi à convaincre leur école de tester un système de commande en ligne permettant aux élèves d’être plus efficaces pour récupérer leur repas à la cafétéria le midi.

On ne s’attend pas à ce que tous les projets se matérialisent et se trouvent sur le Google Store ou l’App Store. Mais d’inculquer l’esprit entrepreneurial aux filles, [...] et de leur offrir un espace sécuritaire pour le faire, c’est déjà ça.

Les yeux de Stéphanie Jecrois s’illuminent chaque fois qu’elle mentionne le travail des filles qui ont croisé son chemin ces 10 dernières années. L’un des moments les plus marquants pour elle a été lorsque les plus jeunes membres de la cohorte de 2016 ont réussi à se hisser en demi-finale du concours international, obtenant leur laissez-passer pour la Silicon Valley, un moment qu’elle n’oubliera jamais.

Les filles ont pu présenter leur prototype à des pros de l’industrie, mais aussi à d’autres membres du programme, en provenance des quatre coins du monde, du Mexique au Kazakhstan en passant par l’Inde.

Je me rappelle, il y avait une équipe de l’Afrique. Et juste de trouver un visa a été un défi. Elles ont dû prendre plusieurs vols, et sont arrivées, je crois, une journée après tout le monde. Mais tu voyais l’excitation dans leurs yeux. Elles s’étaient fait faire des costumes pour l’occasion, et elles étaient magnifiques , se remémore Stéphanie Jecrois, les yeux pétillants.

De voir qu’il y a des filles de partout à travers le monde qui font la même chose qu’elles, mais dont les réalités ne sont pas les mêmes, c'est vraiment gratifiant.

Je me dis que si, à un jeune âge, les filles sont exposées à ça, après, pour elles, les possibilités sont infinies , insiste-t-elle, tout sourire.

C’est peut-être même en pensant à ce moment que Stéphanie Jecrois a eu le courage de quitter un emploi qu'elle adorait à la Ville pour se consacrer à 100 % à la mission de Technovation Montréal.

Je me posais la question à savoir où je pourrais faire une plus grande différence. Et la réponse, c’était Technovation Montréal. J’avais envie de m’y consacrer vraiment à fond , affirme Stéphanie Jecrois, déterminée.

Stéphanie Jecrois a aussi cofondé Orijin Village en 2020, un organisme qui vise à réduire la fracture numérique des entreprises tenues par des personnes noires, et à améliorer leur découvrabilité, grâce à la technologie. « Aujourd'hui, je me suis un peu retirée, car je ne pouvais plus mener ce projet en plus de Technovation. » Photo : Matteo Zamaria

Croire aux capacités des jeunes

Et ça a porté ses fruits : dans les dernières années, Technovation Montréal a étendu ses tentacules en offrant le programme de jeux vidéo Gameable, une idée de deux ex-participantes. Cela s’ajoute à un troisième volet, également imaginé par d’anciennes candidates du programme de Technovation, basé, lui, sur l’intelligence artificielle.

Depuis la création de Technovation, on estime à 76 % le nombre de participantes qui poursuivent des études en science, technologie, ingénierie et mathématiques.

Des fois, on peut avoir un regard critique sur les jeunes. Pourtant, ils ont tellement envie de contribuer, d’aider et de participer. Ce sont eux qui vont diriger le monde, et si on ne porte pas attention à leurs préoccupations, on passe à côté de quelque chose de très important.