Le vieillissement, et les difficultés qui vont avec, de la population rurale ontarienne mis en évidence par une récente étude universitaire n’est pas contesté par les spécialistes du monde rural de la province. Mais l’idée qu’elles se dépeuplent est néanmoins à relativiser selon eux.

Une recherche publiée par une candidate au doctorat en sociologie à l'Université Western documente le déclin, en pourcentage, de la population rurale ontarienne.

Sa proportion est passée de 37 % à 17 % des habitants depuis 1966. L'universitaire alerte même sur le risque de disparition de certaines petites communautés sans intervention des gouvernements.

Danielle Letang, analyste de données au Rural Ontario Institute, pointe que lorsque les communautés rurales dépassent 10 000 habitants du fait de leur croissance, elles sortent automatiquement de la cette catégorie de Statistique Canada pour rejoindre celle des communautés urbaines.

Depuis le dernier recensement, neuf municipalités en Ontario ont été reclassées de rurales à urbaines , avance-t-elle. Ces dernières étaient aussi bien aux alentours d’Ottawa (5 communautés), de Windsor (3 communautés) ou de Sudbury (1 communauté).

Mme Letang a remarqué qu’au contraire 65 % des communautés rurales ont en fait connu une augmentation de population entre 2016 et 2021.

La population urbaine double

Les petites communautés proposent moins de services que les plus grandes villes, ce qui favorise des départs et décourage de nouveaux arrivants de s'y installer. (Photo d'archives)

L’étude de l’universitaire Lindsay Finlay indique d’ailleurs que la population rurale ontarienne est en fait quasi-stable en plus de 50 ans (de 2,6 à 2,5 millions d’habitants), contrairement à la population en ville qui a doublé.

En revanche, Mme Letang partage les constats de la sociologue sur la faible proportion de nouveaux arrivants et le vieillissement. L’âge moyen est de 47 ans contre 44 ans en milieu urbain.

Il y a beaucoup plus de séniors en milieu rural que dans les villes et les communautés autochtones. Donc je pense que c’est en partie un sujet d’inquiétude pour la main-d'œuvre.

Elle remarque que les communautés en déclin se situent surtout dans le Nord de la province et concerne les communautés autochtones où l’âge moyen tombe à 31 ans. Dans les communautés plus jeunes, la baisse de population est plus probable à cause des déménagements , soutient l’analyste de données.

Plus de départs et moins de repreneurs chez les agriculteurs

Pour Roxanne Lormand, directrice générale de l'Union des cultivateurs franco-ontariens, ce vieillissement est visible et complique la situation des exploitants agricoles.

Il y a un peu plus de gens qui partent à la retraite , constate-t-elle. Elle remarque que la relève y est plus difficile, que ce soit pour une transmission au sein de la famille ou grâce à une revente.

D’une part, les jeunes quittent les régions rurales pour aller s'établir en ville et souvent n'y reviennent pas . De l’autre, pour reprendre une entreprise qui serait déjà bien établie, ça demeure très difficile d'avoir accès au financement , poursuit-elle.

De plus, l’inflation a tendance à accélérer les départs en retraite anticipés. Le prix des intrants et des équipements agricoles augmente. Pour les gens au bord de la retraite, cela va influencer leur décision , ajoute-t-elle. Des coûts auxquels s’ajoutent ceux de la main-d'œuvre où les difficultés de recrutement.

L'Union des cultivateurs franco-ontariens n’a pas de chiffres spécifiques à l’Ontario, mais elle dirige vers une étude nationale de la banque RBC qui indique d’ici 2033, 40 % des exploitants agricoles canadiens auront pris leur retraite. Parmi ceux-ci, deux tiers n’ont pas de plan de relève.

Peu de nouveaux arrivants

L’étude de Lindsay Finlay met le vieillissement de la population sur le compte de la faible proportion d’immigrants qui choisissent la campagne, en raison du manque de services.

Un constat que partage Mme Letang : 34 % de la population dans les communautés urbaines sont des immigrants. Mais dans les communautés rurales, c’est seulement 8 %.

L'inflation exerce une pression supplémentaire sur les agriculteurs qui partent parfois plus tôt en retraite. (Photo d'archives)

Roxanne Lormand conçoit que certainement les infrastructures sont un petit peu moins bien établies dans l'ensemble, mais il y a quand même des régions rurales qui offrent de beaux avantages .

Mais elle estime que beaucoup d'efforts qui sont mis au sein des gouvernements provinciaux et canadiens pour améliorer entre autres les infrastructures en région rurale, les services . Elle pointe par exemple le récent accord entre la province et le gouvernement dans le domaine de la Santé qui n’oublie pas les zones rurales.