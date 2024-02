Northvolt aidée par des fonctionnaires : « C’est le rôle du Ministère », dit Legault

François Legault a défendu bec et ongles l'aide offerte à Northvolt par le ministère de l'Environnement pour l'aider à s'ajuster aux normes environnementales du Québec.

De passage vendredi dans sa circonscription de L'Assomption pour l'inauguration d'une maison des aînés, il réagissait ainsi aux révélations de Radio-Canada selon lesquelles l'entreprise a reçu un accompagnement de la part de fonctionnaires afin d'obtenir le feu vert pour son projet d'usine de batteries en Montérégie.

Ce type d'accompagnement n'a rien d'anormal, selon le premier ministre. Plus encore, le fait que le ministère de l'Environnement aide une entreprise à se conformer aux normes environnementales qu'on a au Québec, qui sont les plus élevées en Amérique du Nord, je pense que ça fait partie de son rôle de faire ça , a lancé M. Legault au parterre de journalistes.

Le rôle du ministère de l'Environnement, c'est d'accompagner les entreprises.

Proposer un projet au gouvernement et obtenir une autorisation ministérielle ne devrait pas être une course à obstacles , a ajouté le premier ministre.

Lors de ce point de presse, François Legault a tenu à réitérer sa « fierté » d'avoir réussi à attirer des entreprises comme Northvolt au Québec. [Ces entreprises] viennent créer des emplois payants mais viennent aussi aider la transition énergétique en produisant des batteries pour des véhicules électriques qui vont être vendus partout dans le monde , a-t-il répété.

Moi, je vis très bien et je suis très fier que le Québec soit en train de devenir un leader mondial – je pèse mes mots –, un leader mondial de l'économie verte , a-t-il ajouté.

Le PQ en faveur de l'accompagnement mais contre les « cachotteries »

Plus on en apprend sur le dossier Northvolt, plus les doutes sont présents et plus les apparences de traitement préférentiel apparaissent. C'est ce qu'a lancé le député péquiste Joël Arseneau vendredi au sujet des révélations de Radio-Canada.

Cependant, M. Arseneau ne voit pas pour autant d'un mauvais œil l'accompagnement offert par le ministère de l'Environnement.

Le gouvernement peut être aidant, soutenir les gens qui ont des projets et essayer de les [aider] dans la recherche de solutions pour que les projets soient conformes aux règles environnementales , a-t-il soutenu. Il enjoint toutefois au gouvernement de séparer le processus d'accompagnement de celui de l'évaluation , faisant ainsi référence au fait que la biologiste chargée d'aider l'entreprise à se conformer aux normes est celle-là même qui, finalement, a accordé l'autorisation ministérielle à Northvolt.

L'approche d'accompagner le demandeur, on n'est pas défavorables à ça.

Selon lui, on a souvent vu le ministère de l'Environnement refuser des projets sans donner de pistes de solution aux promoteurs ou aux municipalités. On imposait le fardeau de trouver des solutions au demandeur sans lui dire en quoi il contrevenait à la loi de la protection de l'environnement.

Mais la grande question, c'est : "Est-ce que tous les promoteurs bénéficient du même type d'accompagnement?" , a souligné M. Arseneau, demandant une fois de plus au gouvernement Legault de soumettre le projet de Northvolt au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE).

En faisant des cachotteries, [le gouvernement] nuit au projet, nuit à Northvolt et altère la confiance qu'on peut avoir avec ce genre de projet-là , a-t-il ajouté.

Avec les informations de La Presse canadienne