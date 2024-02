Des parents s’inquiètent du manque d’aides pédagogiques spécialisées au CSF

De nouvelles voix s’élèvent pour dénoncer le manque d’aides pédagogiques spécialisées (APS) dans les écoles de la Colombie-Britannique. Si l’enjeu semble présent dans tous les districts scolaires de la province, le conseil scolaire francophone (CSF) fait face à des défis particuliers. Des parents veulent comprendre comment les services sont distribués.

La fille de 14 ans de Patricia Ropert a un traumatisme crânien et connaît des troubles psychologiques et cognitifs. Elle explique que jusqu’à l’an dernier, dans son école du CSF , sa fille bénéficiait d’une APS qui lui apportait le soutien émotif, ce qui lui permettait de se concentrer sur son travail scolaire, ce qui n’est plus le cas cette année.

Ouvrir en mode plein écran Patricia Ropert tente de savoir si elle peut s'attendre à ce que son enfant reçoive une aide spécialisée, puisque le CSF reçoit du financement pour elle. Photo : Capture d'écran - Google Meet

Elle peut bénéficier de l'aide qui est apportée à un autre garçon qui est dans la classe, mais alors vraiment de façon très sporadique , explique la mère. La situation a fait accroître de façon significative les problèmes d’anxiété de sa fille. Et donc progressivement, depuis mi-novembre, elle a commencé à rater l'école , raconte la mère, inquiète.

C’est terrible parce que je la vois en souffrance.

Ce que Patricia Ropert ne comprend pas, c’est pourquoi sa fille ne reçoit pas le même service qu’avant, même si le CSF reçoit pour elle le même montant de la part du ministère de l’Éducation.

Publicité

Un montant précis, mais distribué globalement

Le ministère de l’Éducation attribue des montants fixes par élève, selon le type d'appui requis.

Par exemple, le ministère octroie 37 700 $ par élève qui a une désignation de type A (dépendant physiquement). Pour une désignation D (handicap physique ou trouble chronique de la santé), ce qui est le cas de la fille de Patricia Ropert, le ministère distribue 18 850 $ par année.

Le site internet du ministère note que ces fonds ne sont pas destinés à des élèves précis, mais sont fournis aux conseils d'éducation pour répondre aux besoins des élèves de leur district.

Toutefois, les conseils scolaires ne reçoivent aucun financement supplémentaire pour d'autres types de besoins spéciaux, comme la douance, les difficultés d’apprentissage ou les troubles comportementaux modérés, même si ces enfants ont besoin d’aide dans les écoles.

Le CSF , un cas particulier

Le financement du Conseil scolaire francophone de la part de la province pour les élèves à besoins spéciaux a atteint 6,1 millions de dollars pour l'année scolaire en cours.

Publicité

Plutôt que de distribuer le montant d’argent selon le nombre de cas réels d’élèves à besoins spéciaux dans chacune des écoles, le CSF répartit les heures d’ APS pour desservir 4 % de la population totale d'une école, même si l'établissement reçoit moins d'argent qu'il a d'élèves à besoins spéciaux à desservir.

Le protocole d'attribution des heures d' APS du CSF souligne qu'au début de chaque année, il revient donc à l’équipe-école de chaque établissement d’attribuer ces heures selon les besoins des élèves.

Le CSF indique que cette pratique permet d’assurer une stabilité dans le recrutement et de ne pas avoir à attendre le nombre officiel de désignations en septembre pour commencer un processus d’embauche. Surtout que certaines écoles sont éloignées, il est souvent impossible de répartir des heures d’ APS entre des écoles, ce que les autres districts scolaires peuvent faire.

Le protocole du CSF note également qu'une possibilité de demande supplémentaire peut être faite par la direction de l’école auprès des services de l’éducation.

À savoir si un parent qui a un enfant avec des besoins spéciaux et pour lequel le CSF reçoit du financement peut être assuré que son enfant recevra un appui à la hauteur du montant qui lui est alloué par le ministère, le Conseil scolaire francophone a décliné la demande d’entrevue et n’a pas répondu à cette question par écrit non plus.

Est-ce suffisant?

Lors de la rencontre du C.A . du 21 octobre, le conseiller scolaire pour la région de la côte Sud, Jacques Dufresnes, a soulevé l’inquiétude de parents qui dénoncent le manque de service.

Ouvrir en mode plein écran Bertrand Dupain a expliqué le financement des APS lors de la rencontre du conseil d'administration, le 21 octobre dernier. Le secrétaire-trésorier par intérim du CSF était directeur général par intérim à ce moment-là. Photo : Radio-Canada / Harold Dupuis

Le directeur général par intérim de l’époque Bertrand Dupain a expliqué les particularités du financement du CSF . Globalement, nous finançons plus que ce que nous recevons. Dans la théorie, évidemment, c'est pas assez, évidemment c'est pas assez , a-t-il admis.

Il a lancé un message au ministère de l’Éducation. Il faudrait que le ministère finance davantage, et deuxième chose, que le ministère reconnaisse que le CSF est bien particulier et a besoin d'un financement bien particulier là aussi.

Le ministère soutient que la province reconnaît qu'il y a encore du travail à faire et continuera à travailler avec le CSF et d'autres districts scolaires et partenaires éducatifs dans toute la province afin que tous les élèves puissent recevoir le soutien dont ils ont besoin pour réussir et s'épanouir dans leur éducation et au-delà.

Retirer son enfant du CSF ?

Vu la situation actuelle, Patricia Ropert ne songe pas à inscrire son enfant à une autre école que celle du CSF , parce qu’elle aime le programme et qu’un changement d’école serait trop traumatisant pour sa fille.

Une autre maman, Annelise de Bonnière, a plutôt choisi de retirer son enfant du CSF . Son fils a une maladie génétique qui s’appelle le syndrome de l'X fragile, ce qui implique un déficit intellectuel et un trouble du comportement.

Selon sa mère, il a besoin d’un accompagnement en tout temps, mais son APS n'était pas remplacée quand elle devait s’absenter. Elle explique que son fils allait tellement mal à un certain point qu’il a exprimé l’envie de mettre fin à sa vie, alors qu’il n’était qu’au primaire.

Depuis qu'Annelise de Bonnière a inscrit son fils au système scolaire public anglophone, c’est le jour et la nuit.

Aujourd'hui ça se passe super bien , se réjouit-elle. Enfin, il y a une vraie prise en charge. L’ APS est là en permanence. Il y a une orthopédagogue une fois par semaine qu'il voit en bloc de deux heures, une fois par semaine. (...) Il a un vrai programme personnalisé.

Ces services demeurent à l’avant-plan des préoccupations des parents du CSF . Lors de la dernière consultation budgétaire 2024-2025 auprès des parents, des élèves et du personnel et à laquelle 1393 personnes ont répondu, le financement des services spécialisés est arrivé au deuxième rang des priorités.