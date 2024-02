Même si la Saint-Valentin est finie, cette fête est l’excuse parfaite pour gâter les gens qu’on aime. Avec ou sans chocolat, ces quatre bouteilles vont plaire.

Se fier à l’étiquette

L’apparence de ce rouge australien ne laissera personne indifférent. Son contenu non plus. Michael Twelftree a fondé le domaine Two Hands dans la vallée de Barossa, un lieu réputé pour ses vieilles vignes de shiraz. Au fil de ses recherches et de ses rencontres, il a trouvé une parcelle de cabernet-sauvignon qui l’a séduit. Située plus au sud, dans McLaren Vale, le climat plus frais, permet de produire un rouge élégant dont le bouquet s’ouvre sur des notes florales. Puis, les notes de poivron, de cassis et de cacao ajoutent de la complexité. En bouche, il ira à merveille avec une pièce de viande rouge grillée grâce à ses tannins souples.

Ouvrir en mode plein écran Two Hands Sexy Beast 2022 | Code SAQ : 11881931 | 34,50 $ Photo : SAQ

Tout le monde aime le chocolat

Malgré ce que le nom de ce vin laisse croire, ce rouge sud-africain ne contient pas de chocolat. Marc Kent a créé pour la première fois cet assemblage à base de syrah en 2002 et il cherchait un nom original pour sa nouvelle cuvée. Son importateur de Londres lui en a proposé un, en échange de l’exclusivité de la vente. Ainsi est né « The Chocolate Bloc » et comme la fève de cacao, ce vin a beaucoup de succès. Chaque année, près d’un million de bouteilles sont vendues. Comme une ode aux vins du Rhône, il réunit de la syrah, du grenache, du cinsault, du cabernet-sauvignon et une pointe de viognier. Sous la robe de couleur rubis opaque les notes d’épices se marient aux arômes de fruits noirs. Les tannins à la fois denses et veloutés sont parfaits pour accompagner du canard nappé d’une sauce au chocolat.

Ouvrir en mode plein écran The Chocolate Block Swartland 2022 | Code SAQ : 10703412 | 42,75 $ Photo : SAQ

Chacun sa valentine

La distillerie Alpha Tango à Val d’Or a choisi le nom de son amaretto en hommage à l’avion-ambulance local, la Valentine. Elle s’est aussi inspirée des saveurs gourmandes de chocolat et de cerise, qui caractérisent le bonbon Cherry Blossom, pour créer sa recette. C’est réussi! Pour ce faire, elle fait d’abord griller des éclats de cacao, puis elle les infuse dans l’alcool. Elle ajoute aussi des fleurs d’hibiscus pour bonifier la couleur et des notes fruitées. Le résultat est peu sucré et permet de le savourer tout en restant léger.

Ouvrir en mode plein écran Valentine Amaretto | Code SAQ : 15132903 | 33,00 $ Photo : SAQ

Gourmandise

La chocolatière Juliette Brun aime les desserts, mais elle goûte aussi à toutes les liqueurs disponibles à la SAQ. Si bien qu’elle a eu envie de créer la sienne. En collaboration avec la distillerie Champ Libre, à Mercier, elle produit une liqueur dont le goût est inspiré de son dessert vedette : le brownies smores dont le cœur coulant est garni de caramel et d’une guimauve grillée. Décadent? Oui!