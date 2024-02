Volleyball féminin : une saison d’apprentissage pour les Inuk dans la division supérieure

La première saison des Inuk de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) en volleyball division 1 aux côtés des meilleures équipes féminines du circuit du Réseau du sport étudiant du Québec (RSÉQ) a servi à la fois d'apprentissage et de développement pour les joueuses.

Sans victoire après 20 matchs – elles joueront leur ultime match vendredi soir contre Sherbrooke au Pavillon sportif, à Chicoutimi – , les Inuk ont dû faire face à plusieurs défis dans les derniers mois. La transition entre la division 2 et la division 1 ne s’est pas faite sans heurts.

L'Université de Sherbrooke a été la dernière du programme à terminer une saison sans victoire au sein du Réseau du sport étudiant du Québec en 1998-1999.

Ça a été une année exigeante à tous les niveaux.

Les athlètes ne connaissaient pas ce rythme de matchs là, ces rythmes d'entraînement. Là, les entraînements ont été assez exigeants, très exigeants [...] L'objectif cette année était d'amener les joueuses au niveau D1, les amener à un niveau où elles seraient capables d'amener un bon feeling de jeu à leurs adversaires , a expliqué Ghyslain Bergeron, dont l’alignement comportait plusieurs recrues.

L’an dernier, à leur dernière saison en division 2, les Inuk s’étaient inclinées en finale après avoir maintenu une fiche de 11-1 en saison régulière. La capitaine Élodie Roussel convient que ses coéquipières et elle ont dû s’adapter à une vitesse de jeu plus élevée sur le terrain.

Ouvrir en mode plein écran Élodie Roussel est capitaine de l'équipe de volleyball féminin des Inuk de l'UQAC. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Ça a vraiment été une année de développement, d'apprentissage, de développement technique aussi, d'apprendre à avoir le rythme de la division 1 où c'est du jeu beaucoup plus rapide , a reconnu l’étudiante en enseignement au secondaire.

Publicité

Une progression à travers les embûches

Ghyslain Bergeron ne s'en cache pas : le programme de l' UQAC était sous-estimé en début de saison face aux ténors du circuit que sont par exemple l'Université de Montréal et l'Université Laval.

Mais même sans victoire, les joueuses se sont améliorées au fil des mois, selon lui, remportant des manches ici et là et donnant par moments une frousse à leurs adversaires. L’ UQAC estime que le programme a réussi à se forger une crédibilité au fil des mois.

Notre défi était de lancer le message qu'on était sérieux, qu'on était crédible et qu'on allait tout mettre en place pour que ces filles-là vivent une expérience positive , a assuré la responsable de l’administration du Pavillon sportif, Marie-Claude Duchesne.

Pour la recrue Béatrice Létourneau, native de Québec, l’ascension jusqu’en division 1 représentait un rêve. Elle croit aussi que les Inuk sont parvenues à faire taire leurs détracteurs.

De voir le calibre D1, par exemple à Laval, on était tout le temps dans les estrades quand on était jeunes et d'être sur le terrain, c'était impressionnant, mais je pense qu'on a fait notre place et nos couleurs cette année.

En plus des défis liés à l'intégration d'une nouvelle ligue, il y avait celui de créer une cohésion au sein d'un groupe qui n'avait jamais joué ensemble.

Ouvrir en mode plein écran Ghyslain Bergeron a été l'entraîneur-chef des Inuk de l'UQAC pour leur première saison en division 1. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

On a beaucoup de filles de l'extérieur, avec différentes mentalités de la manière dont elles ont été dirigées, on a fait beaucoup d'activités, ça a été difficile, pour solidifier les liens et ça a bien été. À la fin de la saison, on a une belle chimie , a soutenu Élodie Roussel.

Publicité

Il y a eu beaucoup de questionnements en début de saison, il a fallu créer un groupe, une certaine unité au niveau de comment on va jouer. Si j'avais eu des filles en moyenne de six pieds deux pouces, je n'aurais pas joué de la même manière, donc le système de jeu a dû être adapté aux athlètes qu'on a , a renchéri l’entraîneur Ghyslain Bergeron.

En recrutement

Maintenant que la glace est brisée, les Inuk vont se tourner vers le recrutement, un aspect indispensable en vue des prochaines saisons pour que le programme devienne compétitif et attrayant.

On s'est rendu compte que les filles se parlaient entre elles, ça va bien, mais il faut s'inscrire dans ce processus, parce que les autres universités ont recruté bien avant. il faut se faire une place , a expliqué Marie-Claude Duchesne.

Le recrutement va être important dans les prochaines années pour rehausser le niveau de jeu et essayer d'aller chercher des athlètes qui ont plus d'expérience du D1 collégial , a affirmé Ghyslain Bergeron.

Déjà, une joueuse prometteuse de Trois-Rivières issue du circuit collégial division 1 lorgne l’ UQAC en vue de la saison prochaine.

Les Inuk sont aussi présentement à la recherche d'un nouvel entraîneur-chef pour remplacer Ghyslain Bergeron, dont le mandat était d'un an seulement. Celui-ci avait accepté de prêter main-forte pour la saison inaugurale du programme, à la suite du désistement de la personne préalablement sélectionnée pour occuper le poste.