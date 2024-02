L’accès à une alimentation saine, un défi dans la Mitis

S'alimenter sainement n'est pas simple quand on est en situation de vulnérabilité et qu'on vit dans la Mitis. C'est ce que révèlent des chercheurs dans un portait (Nouvelle fenêtre) rendu public ces jours-ci.

On voulait savoir ce qui en était de toutes les initiatives qui existent sur le territoire, comment améliorer l'accès à l'alimentation saine , explique Kalil Mnasri, rédacteur du portrait et agent de concertation pour COSMOSS de La Mitis.

Les travaux des chercheurs ont permis de constater que les demandes d'aide alimentaire sont en croissance dans la MRC . Moisson Mitis en a reçu 3600 en 2022, comparativement à 3000 en 2020. Il s'agit d'une augmentation de 19 %.

3600 personnes qui ont utilisé des paniers d'aide alimentaire dans une MRC de 18 000 personnes, c'est énorme , admet M. Mnasri.

Autre constat, les résidents des municipalités éloignées de la Mitis font face à un désert alimentaire. Certains doivent parcourir des dizaines de kilomètres avant d'arriver à l'épicerie.

On s'est rendu compte que certaines municipalités étaient situées à plus de 40 minutes en voiture d'un supermarché. On parle de Saint-Charles-Garnier, Les Hauteurs, La Rédemption, Sainte-Jeanne-d'Arc , indique Kalil Mnasri.

L'accès [à une alimentation saine] est inégal entre les différentes municipalités.

Dans leur portrait du système alimentaire de La Mitis, les chercheurs formulent plusieurs recommandations.

Ils suggèrent notamment l'ajout de frigos communautaires. Actuellement, la MRC n'en compte qu'un seul sur son territoire, à Mont-Joli.

Les chercheurs proposent également de financer l'achat de fruits et légumes dans les dépanneurs. Pour ce faire, la fréquence des livraisons dans les municipalités éloignées devra augmenter.

Les livraisons de la part des fournisseurs ont passé d'une semaine à deux semaines. Ça, c'était pendant le temps de la pandémie. Donc, quand on a des livraisons de légumes à chaque deux semaines au lieu d'une semaine, il y a beaucoup plus de pertes, donc beaucoup moins envie finalement d'aller en commander , mentionne M. Mnasri.

Kalil Mnasri aimerait aussi que le service de transport en commun de la MRC , le TAC de La Mitis, bonifie son offre pour répondre aux besoins des populations vulnérables. L'ajout d'un trajet hebdomadaire vers Moisson Mitis est proposé.