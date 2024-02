Célébrer la francophonie du nord de l’Alberta lors du 41e Carnaval de St-Isidore

Le 41e Carnaval de St-Isidore, dans le nord de l'Alberta, a lieu du 16 au 18 février. Depuis 1982, cette célébration annuelle rassemble et célèbre la francophonie du nord de la province.

Dans une entrevue à l’émission radio Le café show, Chantal Monfette, directrice du carnaval, rappelle l’importance de l'événement. C’est certainement pour promouvoir notre culture et notre francophonie , explique-t-elle. On est très fier de ce qu’on fait […] c’est important pour la communauté .

Elle ajoute que c’est un week-end rempli de musique et de mets traditionnels qui permet à tous de jouir de la vie francophone par la culture et la langue.

Selon Chantal Monfette, une seule visite est suffisante pour donner l’envie d’y revenir et cette année, c’est la magie des lumières qui séduira les carnavaliers. Le thème de cette année est Carnaval NÉON , indique la directrice.

Vous allez avoir de la magie traditionnelle avec plein de lumières, des lueurs et des surprises, c’est sûr.

Pendant le carnaval, les visiteurs pourront profiter de diverses activités, notamment les fameuses promenades en traîneau, ou se sucrer le bec avec de la tire d’érable sur la neige.

Et même après plus de 40 ans d’histoire, certaines nouveautés sont au rendez-vous. On offre des ateliers de percussions , mentionne Rachelle Bergeron, responsable de la programmation marketing pour le carnaval.

On a découvert le groupe Baratanga, on trouvait que ce qu’ils offraient allait bien avec notre thème Carnaval NÉON [parce qu’ils] font une animation lumineuse avec les tambours , raconte-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Des élèves du Conseil scolaire du Nord-Ouest ont pu profiter de la glissade pendant leur visite au Carnaval de St-Isidore. Photo : Fournie par le Conseil scolaire du Nord-Ouest

Toutefois, le manque de neige a forcé l’organisation à annuler les sculptures de neige, un d’intérêt important du carnaval.

On a réussi à en faire un peu avec une machine qui fait de la neige, mais ce n’est pas la même qualité et on a réussi à faire vraiment juste un bloc de neige et faire en sorte que notre glissade puisse avoir lieu aussi puisque la glissade fait partie des activités de base.

Malgré tout, Rachelle Bergeron estime que cet événement culturel est non seulement important parce qu’il rassemble la communauté, mais plus encore : le Carnaval de St-Isidore est l’occasion de mettre en vedette les artistes locaux et d’impliquer les jeunes dans la communauté, notamment grâce au concours de duc et duchesse, un autre incontournable de l'événement.