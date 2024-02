Ça bouge chez les partisans du Titan d’Acadie-Bathurst qui souhaitent garder cette formation de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) dans la région Chaleur. Le comité de sauvegarde fait un pas de plus vers la formation d’une coopérative, un modèle qui permettrait à la communauté d'être en partie propriétaire de l'équipe.

La firme Ernst & Young doit présenter d’ici deux semaines son plan d’attaque pour trouver la perle rare qui acceptera la propriété du Titan d’Acadie-Bathurst.

Pour le porte-parole du comité de sauvegarde du Titan, Jacques Ouellet, une approche communautaire, avec un actionnaire majoritaire, des actionnaires minoritaires et un groupe d'actionnaires communautaires privilégiés, pourrait être une solution.

La formule est répandue dans le sport professionnel, dit-il, citant en exemple les Roughriders de la Saskatchewan, dans la Ligue canadienne de football, les Packers de Green Bay, dans la Ligue nationale de football, et cinq équipes de la Ligue canadienne de hockey.

Jacques Ouellet, du comité de sauvegarde du Titan d'Acadie-Bathurst. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Il ajoute que le comité de sauvegarde souhaite voir 500 personnes ou entreprises investir chacune 1000 $, pour un total d'un demi-million de dollars.

Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud. Le Titan nous appuie dans nos démarches. On veut envoyer un message clair que la communauté est derrière l’équipe , dit-il.

Le comité invite les citoyens de la région à assister à une rencontre qui sera organisée dans la salle Paul-Ouellette du Centre régional K.-C.-Irving de Bathurst, dimanche, avant le match opposant le Titan aux Olympiques de Gatineau.

Nous prenons un risque calculé , dit Jacques Ouellette.

Au moins, on fait quelque chose. Au lieu de parler et de chialer, on passe à l'acte.

Engouement pour le Titan

Selon lui, la formation sportive bénéficie d'un regain d'intérêt depuis que le commissaire de la LHJMQ , Mario Cecchini, a dit souhaiter que le Titan demeure dans la région de Bathurst, des propos tenus lors d'une conférence de presse annonçant l’embauche de la firme Ernst & Young pour trouver un acheteur ou un actionnaire majoritaire pour l’équipe.

Le commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini (à gauche) et le président du Titan d'Acadie-Bathurst, Serge Thériault (à droite), au Centre régional K.-C.-Irvin, à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, le 14 janvier 2024. Photo : Radio-Canada / PASCAL RAICHE-NOGUE

Les propos du commissaire ont donné un coup de pouce, ce n’est pas croyable. Les gens sont plus réceptifs quand on leur parle du Titan. Il y a plus de monde aux matchs a-t-il noté.

Avant l’annonce du commissaire, le Titan attirait cette saison en moyenne moins de 1500 spectateurs par match. Le seuil des 1800 partisans n'avait été franchi qu’à trois reprises en 21 parties disputées au Centre régional K.-C.-Irving en 2023-2024.

Depuis le 14 janvier, les six matchs joués à domicile ont attiré, en moyenne, plus de 1600 spectateur. Des foules de plus de 2000 personnes le 20 janvier et 1800 personnes le 26 janvier ont franchi les guichets du Centre régional K.-C.-Irving.

Jacques Ouellet espère le regain d'intérêt pour le Titan se traduira par une importante participation à la rencontre de dimanche.