La Ville de Hearst est reconnue par le gouvernement ontarien pour ses initiatives au niveau de l’accessibilité, étant un des récents récipiendaires du Prix David C. Onley pour le leadership en matière d’accessibilité.

Le ministre des Services aux aînés et de l’Accessibilité, Raymond Cho, a félicité les représentants de la Ville à la conférence de l’Association des municipalités rurales de l’Ontario à Toronto.

La Ville de Hearst est un excellent exemple d’endroit qui se voue à l’amélioration de la vie des personnes handicapées. Cette municipalité contribue à rendre l’Ontario plus accessible et inclusif , affirme le ministre dans un communiqué.

Ouvrir en mode plein écran Les représentants de la Ville de Hearst ont été honorés par le ministre des Services aux aînés et de l'Accessibilité, Raymond Cho, lors de la conférence de l'Association des municipalités rurales de l'Ontario. à Toronto. Photo : Ministère des Services aux aînés et de l'Accessibilité

La province mentionne que la Ville de Hearst a créé un comité d’accessibilité en 2007 et a réalisé de nombreux projets visant à améliorer l’accès à ses services, à ses programmes, à ses infrastructures et à ses établissements.

On souligne notamment que la Municipalité a construit une nouvelle aire de jeux accessible, ajouté des bancs le long des sentiers pédestres, réaménagé une partie de l’hôtel de ville et ajouté des places de stationnement accessibles.

C’est un honneur pour la Ville de Hearst , affirme le maire Roger Sigouin à propos du prix en soulignant que sa communauté a tout fait pour rendre la vie plus agréable aux personnes âgées et aux personnes handicapées .

Le maire souligne qu’il est important que toutes ces personnes puissent participer aux activités de la communauté.

Il souligne notamment les travaux de la Ville pour rendre les trottoirs accessibles et sécuritaires, de même que les édifices municipaux comme le centre récréatif, la piscine et le nouveau pavillon communautaire aménagé près de l’hôtel de ville.

Il n’y a rien qui me rend plus fier quand on fait un festival et qu’on peut inviter les gens du Foyer des pionniers à venir participer avec nous , dit M. Sigouin en mentionnant le désir que les gens se sentent bien dans notre communauté .

Ouvrir en mode plein écran Un terrain de jeu accessible aménagé par la Ville de Hearst au cours des dernières années. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Siégeant au comité d’accessibilité, le conseiller municipal Joël Lauzon s’est dit très heureux de la reconnaissance envers la Ville, d’autant plus que celle-ci n’est pas tenue d’avoir un comité d’accessibilité en vertu de sa petite taille.

C’est le "fun" qu’il soit reconnu que nous avons été au-delà de nos obligations et qu’on a été de l’avant parce que c’était la bonne chose à faire , affirme-t-il en soulignant le dévouement des bénévoles du comité.

Selon M. Lauzon, les travaux de la municipalité en matière d'accessibilité ne se sont pas limités aux personnes en chaises roulantes, mais il y a des aménagements pour les personnes avec des handicaps visuels ou auditifs.

Il souligne que le comité d’accessibilité a aussi offert ses conseils à des commerces et entreprises qui le souhaitaient.

Le comité a participé à plusieurs foires pour encourager les gens à parler de l’accessibilité et à intégrer l’accessibilité aux constructions , mentionne M. Lauzon en soulignant que ces mesures font désormais partie du nouveau code de construction.

La Ville de Hearst recevra un certificat pour son prix.

Le maire Sigouin souligne que la municipalité veut partager cet honneur avec les bénévoles dévoués du comité local.