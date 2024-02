Des enfants se mettent en danger à Lebel-sur-Quévillon

La Ville de Lebel-sur-Quévillon s’inquiète du comportement d’enfants qui s’adonnent à des jeux dangereux dans le secteur du boulevard Quévillon.

La Ville rapporte que des enfants s’introduisent à l’intérieur du gros ponceau à la hauteur de l’ancien garage municipal. Les autorités craignent que si la glace devait céder sous le poids des enfants, ils pourraient être emportés sous la glace du cours d’eau et subir de graves blessures ou même se noyer.

On ne sait pas quel est l’état de la glace à l’intérieur et c’est dur d’y accéder parce que c’est plein de neige de chaque côté , précise Jacques Trudel, directeur du Service des travaux publics de Lebel-sur-Quévillon.

Les embouchures sont très petites et les enfants se faufilent en rampant. Avec les redoux qu’on a eus cet hiver, on ne peut pas affirmer que c’est gelé en profondeur. On ne veut pas qu’un accident arrive. On fait de la prévention et on espère que les parents parlent à leur enfant pour ne plus aller jouer-là , explique M.Trudel.

Les Travaux publics prévoient installer des barrières physiques au cours de l’été pour empêcher les enfants d’accéder à l’intérieur du ponceau.

Lebel-sur-Quévillon déplore aussi que des enfants s’amusent dans les fossés qui se trouvent en bordure du boulevard Industriel.