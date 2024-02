Les plaidoiries sont commencées au procès de Nacime Kouddar

Au cinquième jour du procès de Nacime Kouddar, accusé d’avoir causé la mort de l’agent de sécurité Philippe Jean dans le stationnement des Galeries Quatre-Saisons à Sherbrooke en avril 2020, les avocats ont commencé leurs plaidoiries.

De son côté, la défense plaide la légitime défense et soutient que Nacime Kouddar n’a commis aucun acte illégal. Me Nicolas Cossette affirme que Nacime Kouddar et sa conjointe ont été attaqués par Philippe Jean dans le stationnement.

Il a aussi soutenu que Nacime Kouddar a tenté de fuir une attaque et que c’était lui la victime.

Pour étayer son argumentaire, Me Cossette se base sur la preuve vidéo qui est, selon lui, le témoin le plus fiable de ce qu'il s'est passé ce jour-là. On y voit Nacime Kouddar tenter de quitter le stationnement une première fois. Il est alors pourchassé par Philippe Jean avec son véhicule qui lui a, par la suite, barré la route. Puis, l’accusé a tenté de contourner le véhicule de l'agent de sécurité, mais il s’est fait poursuivre par ce dernier qui a sauté sur son capot , a-t-il dit.

Un acharnement qualifié de déraisonnable, de complètement imprévisible et même criminel , par l’avocat de la défense.

Ce dernier a aussi plaidé que Philippe Jean était en sécurité , qu'il a choisi de se mettre en péril et que ce n’est pas la faute de l’accusé [ce qu'il est arrivé].

La seule suite logique pour fuir cette attaque selon la défense, c’est que Nacime Kouddar devait continuer son chemin vers la sortie pour ne pas se soumettre à son agresseur. N’importe qui aurait agi de la même manière , a soulevé Me Cossette.

Une fois en sécurité, l’accusé n’a pas cherché à fuir, a-t-il rappelé. Nacime Kouddar voulait aussi porter plainte pour une agression, et non pas rapporter un accident. Toutefois, il a été arrêté avant de pouvoir le faire.

Finalement, Me Nicolas Cossette soutient que Philippe Jean s’est mis dans une situation dangereuse volontairement en sautant sur le véhicule de l’accusé et que c'est la chute qui a causé sa mort et non pas la façon dont Nacime Kouddar a conduit le véhicule.

Les plaidoiries de la Couronne auront lieu en après-midi.

Avec les informations de René-Charles Quirion