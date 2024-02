Le Conseil de police de Halton veut un nouveau palais de justice

Le Conseil de police de Halton demande la construction d’un nouveau palais de justice pour remplacer celui de Milton, qui a des problèmes de moisissures et d'amiante.

Le président du Conseil, Jeff Knoll, en a fait la demande dans une lettre ouverte adressée au procureur général de l’Ontario, Doug Downey. Cette lettre a aussi été publiée sur X.

M. Knoll demande à M. Downey de se pencher sur les problèmes de longue date et bien documentés qui affligent cette installation , qui, selon lui, ont eu un impact significatif sur l'administration de la justice dans la région.

Les déficiences du palais de justice de Milton sont un secret de polichinelle, mis en évidence par des fermetures répétées en raison de moisissures, d’amiante et de préoccupations d'ordre structurel , y ajoute-t-il.

Les problèmes du palais de justice, situé au 491 avenue Steeles Est, sont connus depuis longtemps. En septembre 2023, les juges ont refusé de siéger dans le tribunal de Milton, à l'ouest de Toronto, à cause de la présence d'amiante, de moisissures et de vermine dans l'édifice.

La Société des professionnels unis, qui représente des greffiers et des avocats de l'Aide juridique, avait alors rappelé que le gouvernement Ford avait annulé la construction d’un nouveau palais de justice pour remplacer celui de Milton.

C'était la deuxième fois en deux ans que les audiences en personne étaient suspendues. Un problème de moisissure similaire avait été constaté en 2021.

Ces problèmes posent non seulement des risques pour la santé et la sécurité, mais ont également entraîné des retards importants dans le processus judiciaire , indique la lettre signée par M. Knoll.

Or, en réponse aux questions de CBC, le gouvernement provincial n’a pas commenté la possible construction d’un nouveau palais de justice dans la région.

Le projet de nouveau palais de justice abandonné

Un projet de nouveau palais de justice a été annoncé en juin 2017 pour remédier à l'état du bâtiment actuel. Toutefois, ce projet a été abandonné en mai 2020 par le bureau du procureur général.

Cette décision nous a laissés avec un bâtiment qui est non seulement insuffisant, mais de plus en plus intenable , indique M. Knoll.

M. Knoll exhorte le bureau de M. Downey à reconsidérer cette décision et à rétablir le plan initial de construction d'un nouveau palais de justice, plutôt que d'essayer d'apporter des solutions de fortune à l'immeuble existant.

Il est certain que cet examen guidera la province vers la construction d'un nouvel établissement plutôt que de continuer à investir de manière significative et à gaspiller l'argent des contribuables en investissant dans ce palais de justice obsolète depuis longtemps.

La province ne s'engage pas

Dans une déclaration à CBC Toronto, le ministère du Procureur général a déclaré que le gouvernement avait fait des investissements importants pour améliorer la sécurité, la technologie et la fonctionnalité des bâtiments des palais de justice de Milton et de Burlington.

La majorité des investissements concerne des mises à niveau technologiques pour permettre des audiences virtuelles et hybrides, ainsi que des plateformes numériques pour remplacer les procédures sur papier et réduire les retards et les arriérés, a déclaré le ministère.

La déclaration ne précise pas si la province envisage de rétablir son projet de construction d'un nouveau palais de justice.

Le procureur général, le procureur général adjoint et plusieurs parties prenantes ont visité le palais de justice de Milton l'automne dernier pour discuter des défis actuels et futurs et des pressions de la croissance dans la région de Halton et pour voir les installations de première main , a déclaré Keesha Seaton, porte-parole du ministère du Procureur général.

Nous continuerons à travailler avec nos partenaires de la région de Halton sur les besoins immédiats et à long terme de Milton , a-t-elle ajouté.

Avec les informations de CBC